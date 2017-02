VAIA SUSTO LEVEI. Menos mal que non pasou de aí e os rapaces que ían nunha lancha que quedou á deriva foron rescatados sanos por Salvamento Marítimo. Xa tivemos desjrasias de máis nesta Ría e non quero nin pensar niso. Onte pasei por Vilaxoán. Mimadriña a que teñen alí montada coa cousa do bar.