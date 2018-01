El abogado del Chiclé anuncia que renuncia a llevar su defensa

El abogado José Ramón Sierra Sánchez, que llevaba la defensa de José Enrique Abuín Gey, alias "Chiclé", investigado por la presunta comisión de los delitos de detención ilegal, homicidio o asesinato y de agresión sexual a Diana Quer, tomó la decisión de renunciar a llevarlo como cliente. Así lo comunicó tras la visita de aproximadamente una hora que le realizó en la prisión pontevedresa de A Lama. De hecho, El letrado, que inicialmente había comunicado que hasta el lunes no haría pública su decisión, tenía previsto comunicar esa decisión al Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira a lo largo de la mañana,. Precisó que sea cual sea la causa en la que trabaja como representante legal de un delincuente lo más importante es creer en lo que hace "para defenderlo con honestidad y pasión". El hecho de que ofreciera diferentes versiones sobre lo que sucedió la noche en que desapareció y falleció la joven madrileña. Añadió que la decisión de renunciar a la defensa de un cliente no es muy habitual, y al ser preguntado por los periodistas si había perdido su confianza en "Chiclé" contestó que "eso lo dice usted". Según indicó Sierra Sánchez, debido a que un detenido no puede quedar en ningún momento sin alguien que le defienda, ya ha recibido ofertas por parte de otros abogados para hacerse cargo del sospechoso del crimen de Diana Quer para defender sus intereses. También dijo que la única persona que hasta ahora había hablado con su cliente fue él, pero que "Chiclé" no contactó por teléfono con nadie de su familia ni de su entorno, ni tampoco recibió la visita de nadie más.