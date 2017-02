Una acción con fuga de muy pocas luces

El conductor de un Skoda SuperB se llevó la linterna con la que le dio el alto un agente que formaba parte del ya tradicional marcrocontrol de alcohol y drogas que la Guardia Civil de Tráfico estable en la madrugada del Martes de Carnaval en Riveira. Eran las siete de la mañana cuando ese dispositivo especial llevaba media hora en funcionamiento en una de las salidas de la ciudad y un guardia le hizo indicaciones a ese automovilista para que detuviera su vehículo, en el que iban más personas. Cuando parecía que iba a acceder a la realización de la prueba, el conductor le echó mano a la linterna y se la llevó a la vez que inició la fuga. El coche se dirigió hacia Porto do Son y aunque lo trataron de seguir las fuerzas de seguridad no lograron encontrarlo.



Pero, no parece que va a resultar difícil dar con él, pues además de que no se trata de un modelo muy común, se da la circunstancia de que le tomaron la matrícula, por lo que acudiendo al domicilio del titular ya tendrán mucho ganado, y la broma le puede salir cara al infractor. Esta fue la principal incidencia del referido macrocontrol en la capital barbanzana, con la participación de una quincena de coches patrullas de los destacamentos de A Coruña, Santiago y Corcubión de la Guardia Civil de Tráfico, aunque también hubo algunos más denominados “de reacción” por si algún coche se escapase en un punto concreto. Durante tres horas se controlaron algo menos de 400 vehículos, de los cuales hubo 19 conductores que arrojaron tasas de alcohol positivas, una de las cuales es delito contra la seguridad vial, por lo que se citó para juicio rápido, mientras que los otros 18 acarrean denuncias administrativas al no superar la tasa de 0,60. Ello supuso una cifra inferior a la del año pasado, cuando se denunció a 31 conductores. Y tres conductores dieron positivo en drogas, uno más que en la misma fecha de 2016. También estaban previstos dos vehículos equipados con radar, que detectaron una treintena de infracciones por exceso de velocidad.