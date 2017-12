Un acuerdo con la Universidad de Salamanca permite que el Museo do Gravado tenga un taller de arte

El Museo de Artes do Gravado á Estampa Dixital acogió ayer el acto de la firma de un importante convenio entre el presidente de la fundación de dicha entidad y alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, y el artista José Fuentes, en calidad de profesor y representante de la Universidad de Salamanca. El acuerdo entre el patronato del referido museo y la universidad salmantina permitirá la creación en el primero de ellos de un taller de arte. Este anuncio de la colaboración entre ambas instituciones tuvo lugar en el transcurso de la inauguración de una gran exposición en homenaje a Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, el rianxeiro más ilustre, y que debido a su magnitud ocupa las tres salas del centro de Artes.

Esta colección cuenta con grabados de los ilustradores gallegos del libro “Sempre en Galiza”, editado por Produccións Culturais Artesa en 2004, como son Leopoldo Nóvoa, Vidal Souto, Quintana Martelo, Correa Corredoira, Alfonso Costa, Fernández Freixanes, Patiño, Berta Cáccamo, Menchu Lamas, Rodríguez Moldes, Alberto Datas, Felipe Criado y Virxilio, a los que se unieron dos artistas castellanos, Florencio Maíllo e José Fuentes, profesores de la Universidad de Salamanca, que aportan una visión foránea del autor de “Retrincos”. El primero de estos dos últimos expone sus polípticos “Castelao e os cruceiros” -gallegos y bretones- y el segundo “Castelao hoxe”, que une las viñetas del ilustre rianxeiro a la arquitectura gallega. La exposición, que se podrá visitar hasta el 18 de enero, está acompaña por bibliografía complementaria que ayuda a difundir la obra de Castelao y su interpretación fuera de Galicia.

El acto arrancó con una actuaciones de Los Rosales, que se encargaron de poner el broche de oro. Luego, el director del Museo de Artes do Gravado, Pastor Rodríguez, destacó muchos aspectos de Castelao, pero sobre todo subrayó que él y Rosalía de Castro fueron los únicos que lograron una hazaña igual en Galicia: ser mitos. De todos modos, destacó que la originalidad de la exposición radica en la visión extrínseca que ofrecen los dos artistas foráneos. E intervinieron Javier Expósito, vicepresidente de la Fundación del Museo de Artes do Gravado; Antonio Cea, profesor emérito de investigación del CSIC; los artistas José Fuentes y Florencio Maillo; la diputada Ánxela Franco, y el alcalde, Manuel Ruiz, que no dejaron de ensalzar la figura de Castelao.