Un acusado por abusos sexuales a menores evita la cárcel al llegar a acuerdo tras reconocer los hechos

La sección sexta de la Audiencia Provincial en Santiago dictó ayer una sentencia de conformidad por la que un boirense juzgado por un delito de exhibicionismo y otros dos de abusos sexuales a menores de edad en la vivienda de una prima en Rianxo, por el que la Fiscalía solicitaba un total de 13 años de privación de libertad, no ingresará finalmente en la cárcel.



Ello fue posible al llegar a un acuerdo con por el Ministerio Público, en el que este último modifica sus conclusiones al reconocer el individuo la autoría de los hechos, además de que las partes expresaron su voluntad de no recurrir la sentencia. La fiscal pidió que por el primer delito se le imponga la pena de un año de prisión y la prohibición de aproximarse a una distancia inferior a 200 metros de los dos niños, su domicilio, centro escolar u otro lugar que frecuenten, y de comunicarse con los mismos por cualquier medio por periodo de dos años.



Y rebaja de seis años a seis meses su petición de pena por cada uno de los dos delitos de abusos sexuales y fija la prohibición de aproximarse a 200 metros y de comunicarse con los niños afectados durante un año y medio por cada uno.



La sentencia establece que procede suspender las condenas privativas de libertad, ya que concurren los requisitos de los apartados 1º y 2º del artículo 80 del Código Penal -carece de antecedentes y la suma de las penas no supera dos años- por un tiempo de tres años con la condición de no delinquir durante ese periodo.