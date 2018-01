Advierten de la pérdida de señal de televisión de varios canales desde el repetidor de San Alberto

Vecinos de varios puntos del municipio ribeirense advirtieron de la pérdida de la señal de varios canales de televisión procedente de la antena repetidora ubicada en el monte de San Alberto. La incidencia se detectó hace dos semanas y media y fueron varios afectados los que hicieron público su malestar por esa situación a través de varias vías pero, según informaron fuentes del Ejecutivo local, en el Concello sólo tuvieron conocimiento de esa incidencia ya que una vecina avisó de la misma el 23 de diciembre. El teniente de Alcalde, Emilio Pérez Outeiral, indicó que se estropearon tres módulos de dicha antena debido a una tormenta, y que fue necesario extraerlos y llevarlos a reparar. Agregó que ya están arreglados y en estos momentos se está en fase de comprobaciones para verificar que funcionan adecuadamente, y está previsto que estos días se instalen de nuevo.

Esta no es la primera vez que la antena repetidora de la señal de televisión de San Alberto sufre una posible avería. La última de la que se tiene conocimiento gracias a las quejas de vecinos de Artes se registró a finales de mayo pasado. Los afectados advirtieron de que no recibían ningún canal de TDT y contactaron con empresas especializadas creyendo que era un problema de ellos, pero los técnicos lo atribuían a un aumento de la potencia en el repetidor. El Gobierno local indicó que no tenía conocimiento de ello y negaron que técnicos de mantenimiento accedieran a la instalación, por lo que atribuyó lo sucedido a inclemencias meteorológicas. l