RIVEIRA - Advierten de los riesgos de reducir la cifra de efectivos de las brigadas antiincendios al rematar el verano

Riveira registró en diciembre un incendio forestal en Salmón. Fue una situación inusual, pues no es una época en la que tengan lugar este tipo de incidencias. Ardieron 400 metros cuadrados y si no llegó a más fue por la rápida y eficaz intervención de los Bomberos, pues de haber tardado, el fuego alcanzaría una masa forestal y se acercaría peligrosamente al Hospital do Barbanza. La recién creada Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia (Atrifoga) indica que desde hace años se produce un factor desestacionalizador de esos sucesos y su continuidad en el tiempo, pues “no arde sólo en verano, sino también en épocas en las que por la meteorología y el cambio climático en el planeta se producen oleadas de incendios que provocan graves y cuantiosas pérdidas ecológicas, económicas y sociales”.

Pese a ello, este colectivo trae a colación que la Xunta cesó más de un millar de contratados para labores de extinción, lo que a juicio de Atrifoga “deja el servicio bajo mínimos, mermando considerablemente los efectivos para la defensa contra los incendios forestales, por lo que resulta imposible cubrir todos los turnos y eso lleva aparejado un riesgo intrínseco”. Medio Rural sostiene que hay un amplio dispositivo que cubre toda la comunidad en los meses de otoño e invierno, precisando que el personal laboral es de 851 trabajadores. Pero, Atrifoga indica que de todos ellos “sólo son personal de campo 82 conductores de motobombas y 576 bomberos forestales, pues el resto es personal administrativo y vigilantes fijos”, y que la Xunta lo justifica en razones económica para no disponer de la misma dotación de personal y medios en verano que en invierno, “siendo esta pauta muy discutible”, puntualizó la citada asociación.

Atrifoga añade que el área que dirige Ánxeles Vázquez sostiene que ningún distrito forestal queda sin medios y que de necesitarlo se moviliza a personal de distritos más cercanos “cuando es constatable que en diversas ocasiones tienen que recurrir a efectivos situados en bases lejanas con respecto al incendio, lo que aumenta el tiempo de reacción, factor determinante para atajar un incendio”. Aunque desde la Xunta dicen que cada brigada está compuesta por siete bomberos forestales, Atrifoga apunta que no se corresponde con la realidad, pues las vacantes sin cubrir, libranzas, bajas y permisos provocan que esos grupos estén integrados por 2 o 3 personas “con la consiguiente falta de eficiencia que ello supone”, precisó.

A su juicio, todo ello evidencia la “cuestionable gestión que se hace de este servicio, cayendo en la improvisación”, lo que deriva en que los incendios se propaguen con facilidad y aumenten el tiempo y gastos de extinción. Y califica de “dudosa” la política de información de Medio Rural al emitir comunicados sobre los incendios que superan las 20 hectáreas, por lo que no llega a la opinión pública la existencia de incendios de menor superficie, que son mayoría en número.

La respuesta de la Xunta no se hizo esperar y le anunció a los sindicatos representativos de estos empleados que el 1 de marzo volverán al servicio activo más de 600 trabajadores fijos discontinuos antiincendios para reforzar las tareas de prevención y defensa contra esa lacra.