El alcalde de Rianxo apuesta por “afondar” en la peatonalización y ganar espacios para ciudadanos

El alcalde rianxeiro, Adolfo Muiños, apostó ayer por “afondar” en la peatonalización de la villa y en ganar espacios para los ciudadanos, por lo que todo apunta que en los próximos años se prevé acometer actuaciones o inversiones en ese sentido. Así lo indicó en el acto inaugural de la cuarta edición del Foro de Rehabilitación de Rianxo, una propuesta que dijo se está consolidando, al igual que dijo de la Área de Rehabilitación Integral (ARI), que desde el año 2009 está contribuyendo al desarrollo de la localidad, con alrededor de 150 intervenciones de mayor o menor calado, que han servido para dar trabajo a empresas locales o de la comarca.



Muiños considera que todavía queda mucho trabajo por hacer, y que entre esas asignaturas pendientes está la humanización de la villa. Precisó que este tipo de foros ayudan a aprender para proyectar líneas de actuación o ejecutar actuaciones concretas “para facer un Rianxo mellor”. En este sentido, manifestó que hay que esquivar la excesiva burocratización y la carrera de obstáculos que se encuentran a la hora de acometer diversas actuaciones. El director de este foro, Carlos Coto, indicó que la rehabilitación no debe ser entendida como refugio de la construcción sino un “sector estratéxico” y que debería ser un departamento más de los concellos. Y dijo que se están llevando a cabo rehabilitaciones con criterios nuevos pero, a su juicio, se hace necesario “meterse nas pedras, sen caer no enxebrismo”, pues esas viviendas tienen muchas historias que contar.



En la primera jornada del IV Foro de Rehabilitación intervinieron en primer lugar los arquitectos emergentes Álvaro Marín y Alfonso Castro, que con actuaciones en los entornos de Santiago y de Noia, como la interpretación de la rehabilitación de una casa junto al río Sarela y un proyecto en las minas de San Finx. Sandra González, de Post Arquitectos, que impartió los talleres “A vila do futuro” en Rianxo do a conocer como se debe llevar a cabo la transmisión del patrimonio con iniciativas como “A cidade do mañá” que, promovida por la Asociación para a Defensa do Patrimonio Galego, se desarrollará e en Verín, Milladoiro, Bertamiráns, Mugardos y se estudia incluir Mondoñedo, Padrón, Carballo y A Pobra. Y desde RVR Arquitectos hablaron de la interpretación del arte rupestre de Galicia, en Campolameiro, y en relación con la comarca, la musealización de A Laxe dos Campiños y el Merlón de Soutomaior, que fueron encontrados en el Castelo da Lúa, en el municipio rianxeiro.