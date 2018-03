Alumnos del IES Félix Muriel aprenden a vivir la masculinidad de otra manera

Alumnas del ciclo medio de Atención a Persoas en Situación de Dependencia del IES Félix Muriel trataron de inculcar ayer a sus compañeros de primero de Bacharelato una propuesta sobre como vivir la masculinidad de una manera distinta a la de los estereotipos tradicionales de que los hombres no lloran, que tienen que ser valientes, fuertes, dominantes, y superhéroes. Se trató de conseguir que esos estudiantes sean capaces de expresar sus sentimientos y que mostrar su fragilidad no debe ser entendido como un rasgo de poca hombría. También les explicaron, entre otras cuestiones, lo que supone la violencia ambiental que sienten las mujeres por el mal rato que pasan cada vez que salen a la calle por temor a ser agredidas.



Esta fue una parte de la segunda jornada de la V Semana Solidaria del instituto rianxeiro, en la que también tuvo lugar un taller de defensa personal para alumnas que fue impartido por Adrián Ordóñez, monitor de las piscina municipal de Rianxo. Les enseñó algunas técnicas con las que poder hacer frente a una persona cuando las atraca. Además, durante el recreo las alumnas del referido ciclo medio desarrollaron talleres de sensibilización. Si el lunes se había centrado en el braille, sistema de lectura y escritura táctil pensado para personas ciegas, ayer desarrollaron circuitos a ciegas, para lo que les taparon con antifaces los ojos a sus compañeros del centro y se vieran en la piel de las personas con problemas de visión. La jornada se había abierto con una charla de Xosé Enrique Porto, miembro de Solidaridade Galega co Pobo Saharaui (Sogaps), quien les acercó a los alumnos a la realidad de ese pueblo al que expulsaron de su país y que vive en campamentos de refugiados en Tindouf (Argelia). Se da la circunstancia de que este curso estudia en el instituto Monina Admed, una niña saharaui que fue acogida varios años por una familia rianxeira, con la que pasó los veranos, a través del programa Vacaciones en Paz.