Amicos logró dar trabajo a doce personas con discapacidad en 2017

Doce usuarios de la Asociación Amicos han obtenido a lo largo de este 2017 un puesto de trabajo, a través de la empresa de inserción laboral Servizos EIL, tal y como han hecho público desde la institución boirense.

La mencionada empresa opera sobre todo en el campo de las labores forestales, limpiezas de jardines, señalizaciones y rehabilitaciones de patrimonio. Tres concellos de la comarca (Rianxo, Ribeira y A Pobra), así como el Parque Nacional das Illas Atlánticas, contrataron este año diversas labores de este tipo, para las que se empleó a cinco personas por parte de la administración local.

Así, personas con discapacidad estuvieron trabajando durante tres meses limpiando aceras en Rianxo, tarea que también realizaron en A Pobra do Caramiñal. En el Concello de Ribeira se ocuparon de la limpieza del paseo fluvial del río Arles, que desemboca en el Parque Natural de Corrubedo. En la isla de Sálvora, perteneciente al Parque Natural das Illas Atlánticas, se encargaron del mantenimiento de inmuebles que conforman su patrimonio histórico. Desde Amicos señalan que Servizos EIL forma parte de la Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (Aeiga) por lo que “confiar neste tipo de compañías, permite ás administracións, como xa o está a facer tamén o Parque Nacional das Illas Atlánticas, facer realidade un modelo de políticas activas de emprego eficaz e eficiente para un dos colectivos que máis as necesitan, as persoas con discapacidade”.

La asociación boirense Amicos —que trabaja sin ánimo de lucro para la atención e integración de personas con discapacidad intelectual, autismo, parálisis y daño cerebral, así como de sus familias— también quiso recalcar que “as persoas con discapacidade poden realizar gran parte dos mesmos traballos que fan o resto de cidadáns, se lle damos a oportunidade e lles ofrecemos as condicións necesarias para elo”.