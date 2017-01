Amigos de Diana Quer sospechan que su desaparición fue forzada, pero la Guardia Civil no descarta otras tesis

El mensaje que Diana Quer le envió por whatsapp a un amigo de Madrid, en el que le decía que se estaba quedando sin batería y que la recargaría en cuanto llegase a casa para seguir conversando, no ha hecho más que reforzar las sospechas que mantienen amigos de la joven madrileña en relación a que su desaparición no se produjo por voluntad propia, algo que si habían llegado a pensar en los primeros días. La creencia inicial que tenían de que se había fugado les llevó incluso a escribirle mensajes y cartas en las que le decían que la echaban de menos y le pedían que volviera diciéndole incluso que “ya está bien”. Pese a ello, investigadores del caso siguen sin descartar algunas hipótesis, entre las que se contempla la marcha voluntaria, pues todavía no tienen evidencias claras que les lleve a olvidarse de esa línea de trabajo. Tampoco se sabe si instantes después a ese mensaje en el que indicaba que volvía a su casa de veraneo en Cabío pudo cambiar de planes e irse con alguien para luego volver, pero la situación se torció.



De hecho, tal y como ya se informó estos días, pese a la obtención de infinidad de datos y los denodados esfuerzos que se están realizando tanto en recursos humanos como tecnológicos en los casi cinco meses transcurridos desde la desaparición -se cumplen este domingo-, todavía se mantiene el misterio en relación a las principales cuestiones sobre la desaparición de la hija mayor de Juan Carlos Quer y Diana López-Pinel, aunque se trabaja sobre dos sospechosos de los que aún no hay pruebas. Los integrantes de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid y de la Policía Judicial de A Coruña intensificaron el trabajo de campo en A Pobra y su entorno y el de análisis de los datos en su centro de operaciones sobre lo que pueda aportar el iPhone 6 de la joven de Pozuelo, que aún no ofreció información valiosa para avanzar en este complejo caso.



Al no haberse producido avances significativos, resulta lógico que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Riveira, que entiende del caso Diana Quer, acordase prorrogar un mes más, hasta el 18 de febrero, el secreto de las actuaciones. Teniendo en cuenta que el titular del mismo se encuentra de permiso por asuntos personales, fue su sustituta la que tomó la decisión, pues aunque no lleva nada de la instrucción del caso, es un trámite que no precisa de demasiadas complicaciones y que sirve para garantizar que no haya filtraciones.



En relación a los mensajes que Diana Quer intercambió con algún amigo al que le dijo que el lunes 22 de agosto regresaría a Madrid, en el programa Espejo Público dieron a conocer la versión de su madre, que indicó que aunque inicialmente pretendían quedarse algunos días más, la marcha del novio de Valeria, que había estado con ella hasta unos días antes, hizo que esta última desease regresar lo más pronto para reunirse con él, por lo que entre las tres llegaron a plantearse el lunes para el regreso. De todas maneras, cabe recordar que desde la autoescuela indicaron que la hija mayor tenía previsto presentarse al examen de conducir a finales de esa semana.