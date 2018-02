Añaden emotividad a la canción que una joven compuso a Diana al editar un vídeo con fotos suyas

La joven tarraconense Luna Molina lleva camino de convertirse en muy popular tras haber tenido la idea de componer una canción con la que le ha querido rendir un sentido homenaje a Diana Quer. Después de colgar en YouTube un vídeo con ella cantando el tema en el que dice que todos son la malograda joven madrileña, como una pequeña muestra de la solidaridad que generó su desaparición y muerte, y que ayer superó la barrera de las 350.000 visualizaciones, alguien tuvo la idea de añadirle mayor emotividad con otro vídeo subido a esa misma plataforma y en el que su interpretación suena de fondo durante algo más de tres minutos mientras se exhiben varias fotografías de la hija mayor de la familia Quer López-Pinel.

Fue hace dos semanas cuando otra joven dio un paso más y, aunque no ha tenido el mismo efecto inmediato que el primer trabajo de Luna Molina en recuerdo de Diana Quer, ayer ya contaba con algo más de 26.000 visualizaciones y parecía que la cifra no iba a quedarse mucho tiempo ahí. Paula 1999 asegura que hace ese vídeo “con todo mi cariño y respeto” y que “quiero mandar todo mi apoyo y cariño a su familia y amigos”. A todos ellos les dice que “no estáis solos, yo también siento un gran dolor. Todas somos Diana Quer y vamos a luchar juntas”. Esta chica también tiene palabras para la joven madrileña: “Descansa en paz Diana, has sido un gran ejemplo, te queremos”. Esta muchacha también afirma que “este caso me ha conmocionado bastante y he querido hacerle un pequeño homenaje a Diana”.

Entre las imágenes que se comparten en ese montaje audiovisual hay algunas de las últimas que se hizo y que se difundieron a través de los medios de comunicación para promover su búsqueda, pero también hay otras de su más tierna infancia con su padre, su madre y su hermana Valeria en las que todo era felicidad, así como en el velero que tanto le gustaba, e incluso algún vídeo que la propia Diana solía colgar en las redes sociales. El éxito de esta canción está provocando que otras jóvenes utilicen la canción de Luna Molina para grabar vídeos de ellas acompañadas de signos, emoticonos o coreografías con que interpretan la letra.