El análisis de ADN permite que la Policía Nacional atribuya a “Spiderman” un robo de 2016

Los resultados del análisis de ADN recogido en el escenario de un robo registrado el año pasado en Ribeira han permitido que la Policía Nacional haya podido atribuirle a E.A.P, alias ”Spiderman”, de 45 años la comisión de ese delito. Gracias a la obtención de esa prueba se pudo proceder a su detención por parte de funcionarios de la comisaría ribeirense y pasada la una de la tarde de ayer fue puesto a disposición del titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de la capital barbanzana, que poco después de tomarle declaración dictó un auto de puesta en libertad con cargos. Cabe recordar que este mismo individuo fue arrestado el pasado 4 de mayo junto a M.A.V.R., “Fundi”, de 46 años, también por un robo con fuerza en tres coches BMW aparcados en un garaje de un edificio de pisos de la Avenida da Coruña.

Según fuentes policiales, el análisis de ADN está permitiendo hacer frente a los delincuentes, que cada vez lo tienen más difícil para no ser descubiertos por las fuerzas de seguridad en los delitos que están implicados. Pese a que los ladrones se están tomando muchas cautelas para tratar de no dejar sus huellas en los lugares del delito, para lo que utilizan guantes o se cubren la cabeza con capuchas y se tapan la cara con pasamontañas o pañuelos, los investigadores están utilizando otros recursos a su alcance para poder incriminarlos. La recogida de muestras de ADN, que se puede lograr aunque lleven guantes o se protejan, permiten que, después de ser enviadas a analizar, manteniendo escrupulosamente la cadena de custodia, aporten una información muy valiosa que permite resolver bastantes casos. De esta manera, la vulnerabilidad de los delincuentes ante el ADN es evidente y ahora la sensación es que no lo tendrán nada fácil para ocultarse de los delitos, según apuntaron fuentes consultadas por esta redacción. l