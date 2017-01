A POBRA - Analizan la goma del pelo que halló la madre de Diana Quer en busca de ADN del posible raptor

Después de que se hiciera público que los investigadores de la desaparición hace más de cuatro meses y medio en A Pobra de Diana Quer centran una línea de investigación en la goma negra de pelo encontraba por la madre en el entorno del puente de San Antonio en el que fue vista por última vez, y de la que tratan de extraer células epiteliales o restos de cabello de la joven madrileña, también trascendió que la Policía Científica de la Guardia Civil busca en ese objeto muestras de ADN del posible raptor. Lo que no parece estar demasiado claro es si de encontrarse algo en ella se podría usar como prueba en un juicio, pues se apunta a que no se guardó la cadena de custodia, por lo que quedaría invalidada. Del mismo modo, se señala que fue hallada menos de 48 horas después de que se perdiera de vista a la adolescente, y que las condiciones ambientales, por la humedad de la zona, no son las más adecuadas para que se conservasen en perfecto estado. En este sentido, se apunta a que se pudieron destruir vestigios de un presunto autor.

El programa Espejo Público se hizo eco de una información que apunta a que la UCO investiga si una posible venganza relacionada con el entorno familiar de Diana Quer tiene algo que ver su desaparición. Mientras el padre desmintió y descarta esa posibilidad. Juan Carlos Quer recordó que en un primer momento se pensó en la posibilidad de un secuestro a cambio del pago de un rescate teniendo en cuenta que al padre de la joven le iba bien en los negocios y tiene una buena posición económica, pero se descartó. Además, dijo que tanto él como su familia pusieron a disposición de los investigadores las cuentas y otras detalles de sus empresas. Por su parte, la madre, Diana López-Pinel, prefirió no pronunciarse. Y se retoma la idea de que el raptor pudo contar con un colaborador que transportó el teléfono móvil en una dirección diferente a la que llevaba Diana.