El anuncio de la reapertura de la discoteca “Bumerang” genera una gran expectación en la zona

El anuncio de que unos empresarios promueven la reapertura de la antigua discoteca “Bumerang”, que fue referente de la movida de los años 80 y 90, fue recibido con gran expectación y entusiasmo, especialmente por los que fueron clientes habituales de ese negocio de ocio nocturno. De hecho, los teléfonos móviles de varios de ellos, que tuvieron vinculación con su antigua dirección no dejaron de sonar en toda la jornada para tratar de confirmar la noticia e incluso de saber mucho más al respecto, pero por el momento poco les han podido decir. Lo cierto es que están realizando gestiones tanto para mantener el emplazamiento que estuvo ocupando a los pies de la playa de O Areal, en el entorno del barrio de Os Cataláns, algo que no descartan que pueda fructificar, pero también otros terrenos de municipios de la zona.



Además de que la reapertura de la discoteca “Bumerang” era algo que se venía pidiendo a gritos entre los nostálgicos de aquella época dorada de la movida nocturna en A Pobra y su entorno, la gran repercusión que ha tenido el anuncio de que se están haciendo gestiones para sacar adelante ese proyecto, es algo que está animando mucho más a los empresarios que lo promueven. Miembros de la antigua dirección de dicho negocio de ocio que pretenden reabrirlo recibieron ayer innumerables palabras de ánimo para que sigan adelante y sea una realidad, con la finalidad de volver dinamizar el ocio nocturno de la localidad en la que se emplace finalmente y, por extensión, en los municipios de su entorno.



Los empresarios que están detrás de la reapertura de la discoteca “Bumerang” apuntaron que ello tendrá también una importante repercusión en el desarrollo económico local, sobre todo para el comercio de ropa y calzado, pues recuerdan que cuando estaba abierta la gente compraba más prendas para salir bien arregladas, y de igual modo también para las peluquerías, además de para locales y almacenes del sector hostelero. Del mismo modo, será un incentivo para el turismo, pues no sólo será un atractivo para la gente de la comarca y de otras localidades gallegas del entorno, sino para que acudan personas llegadas desde otros lugares de la península. También creen que ayudará al desarrollo del puerto deportivo y a la celebración de regatas. Lo que si parecen tener claro es que será un local de ocio para una “marcha sana”, y esa es una filosofía que parece tener gran calado entre la población.