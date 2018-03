Aparecen pinchadas las ruedas de las ambulancias del 061 que atienden O Barbanza como consecuencia de la huelga

Las dos ambulancias de Urxencias Sanitarias-061 Galicia con base en Ribeira y Boiro y que atienden las emergencias asistenciales en O Barbanza aparecieron esta madrugada con las ruedas pinchadas, por lo que tuvo que desplazarse una desde Santiago de Compostela para atender un accidente de tráfico registrado en la capital barbanzana. Lo mismo les sucedió a las que están ubicadas en las localidades de Noia, Muros y Negreira, Esta es la primera consecuencia de la huelga convocada por los profesionales del transporte sanitario en protesta por considerar que no se respeta el convenio y después de que la Administración no interviniese en el conflicto laboral y no aportase soluciones efectivas para desbloquear la situación de colapso tanto de recursos como de tipo económico que sufre el sector. Según indicaron fuentes sindicales, las empresas solicitaron la inaplicación del convenio vigente, ofreciendo recortes salariales, que de no aceptarse podrían suponer despidos, algo que está provocando que los trabajadores afectados vivan con incertidumbre e intranquilidad.