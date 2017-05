Aplazan el juicio por amenazas e incumplir un alejamiento a un pobrense por incomparecencia

En la sala de vistas Número 5 de los Juzgados de lo Penal de Santiago de Compostela estaba previsto que se celebrase ayer por la mañana un juicio oral contra el pobrense M.R.P., mayor de edad y cuyos antecedentes penales no computan para la reincidencia, pero finalmente no se desarrolló debido a la incomparecencia del procesado. Se le acusa de un delito de quebrantamiento de medida cautelar y otro de amenazas leves, ambos recogidos en los artículos 458 y 171.4 del Código Penal. Según se recoge en el escrito de acusación con las conclusiones provisionales, un auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de Riveira dictó, en el seno de las diligencias previas, un auto en fecha del 20 de mayo de 2013 por el que se acordó la prohibición de que el ahora procesado se acercase a menos de 200 metros y de que se comunicase por cualquier medio con N.A.C., en virtud de unos hechos relacionados con un delito de violencia de género.



Pese a establecerse esa orden de alejamiento y de comunicarse con la víctima, la representante del Ministerio Público considera probado que el 23 de septiembre de ese mismo año M.R.P. se acercó al portal del edificio de A Pobra en donde vive N.A.C., “consciente de las consecuencias y para atemorizar a N., la llamó por el telefonillo del portal y le dijo si podía bajar a hablar”, y también si estaba “ese” ahí, en referencia a su nueva pareja “y diciéndole “si quería que le volviera a abrir la cabeza”. Según añade en su escrito la representante de la Fiscalía, el acusado permaneció por la zona sin respetar la distancia hasta que llegó la Guardia Civil y procedió a su detención. Debido a dicho quebrantamiento de la medida cautelar de alejamiento de su pareja, así como el incumplimiento de la incomunicación por cualquier medio de su expareja, así como por la amenazas, M.R.P, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción Número 2 de Riveira, del que partió dicho procedimiento judicial. Al no comparecer ayer en la vista oral se estableció una nueva fecha para finales del presente mes de mayo, según fuentes del caso.