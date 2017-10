El área municipal de Medio Ambiente programa para este domingo una limpieza del río Té

El Ayuntamiento rianxeiro y la asociación ecologista Adega vuelven a unir sus fuerzas para programar una actividad medioambiental que se denomina “Proxecto Ríos” y que tendrá lugar el próximo 8 de octubre, y que consistirá en una limpieza del río Té, que se incluye dentro de la décima edición de la limpieza simultánea “Móllate polos ríos”, que en otros municipios se desarrolló el pasado domingo. El punto de encuentro de la actividad en Rianxo será a las once de la mañana en la Ponte do río Té y, aunque desde la organización indicaron que no es necesario inscribirse, si señalan que es recomendable hacerlo para saber de antemano con las personas que se cuenta y poder programarse. Los interesados en anotarse pueden hacerlo llamando al número de teléfono 981 860 808 o en el correo electrónico medioambiente@concelloderianxo.gal.

Para poder efectuar la limpieza, el Concello dotará a los participantes de guantes y sacos para la recogida de residuos y aconseja llevar pinchos (un palo con un pincho en la punta para recoger basura) y botas de agua (que haya alguna persona con ellas). Desde el Concello rianxeiro apuntan que para el desarrollo de la jornada es preciso contar con algunas medidas de seguridad elementales para no lastimarse al retirar la basura. Entre ellas, responsables del departamento municipal de Medio Ambiente indican que no se debe arriesgar la integridad física de las personas para coger residuos peligrosos o poco accesibles, el levantamiento de pesos deberá hacerse siempre doblando las rodillas y pedir ayuda a compañeros para recoger cosas pesadas.

Del mismo modo indican que “se hai cristais, vidro, ferralla ou outro material cortante deberán retirarse con precaución se é posible” y que “e importante aplicar o sentido común, pois sempre se pode chamar ao Concello para que saque o lixo máis problemático”. Otra de las normas de seguridad que transmiten desde el Concello de Rianxo es que si en el grupo van niños será necesario “ter boa conta deles e non deixalos sós”. También indican los responsables municipales que se debe tener en cuenta que no se debe trabajar de espaldas al río, sobre todo si se está arrancando algo que está enterrado, pues se puede caer en el cauce fluvial. Y por último, y no menos importante, advierte que se tenga cuidado con las zonas de corrientes fuertes y profundas.