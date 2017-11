Arranca la pavimentación en Rosalía de Castro, previa a su peatonalización

Las obras del proyecto de pavimentación de las calles Rosalía de Castro, Galicia y Cristóbal Colón, como paso previo a la peatonalización de esos viales en pleno casco urbano de Ribeira, comenzaron ayer. Ello fue posible tras su adjudicación a Nemesio Ordóñez S.A., por 119.473 euros, lo que supone una rebaja del 31% respecto al precio de licitación, de 173.450 euros. Y ofertó una considerable reducción en el plazo de ejecución, que era de 5 meses y se queda en 59 días naturales. Con todo ello, junto a otros criterios, dicha empresa superó en puntuación a las otras 13 aspirantes. Con motivo del inicio de las obras, ya se cortó al tráfico rodado el tramo de la Avenida Rosalía de Castro comprendido entre la Praza do Concello y el cruce con la Rúa de Galicia. Por ello, desde primera hora de la mañana de ayer los vehículos no pueden hacer uso del mismo para acceder a la fachada portuaria, aunque si servirse de ella para entrar desde el Malecón para dirigirse por la Rúa de Galicia hacia la plaza de la Porta do Sol y a la Rúa Cristóbal Colón.

Asimismo, se invirtió provisionalmente el sentido de la Rúa Mariño de Rivera, que pasó a ser de salida hacia la Avenida Miguel Rodríguez Bautista, en lugar de entrada hacia la Praza do Concello, tal y como venía siendo hasta ahora. Algo similar sucede en la Travesía Canarias, ubicada en la parte posterior del colegio plurilingüe O Grupo, y que ahora tiene su entrada desde la Rúa Mendiño y la salida por la Rúa Canarias, lo que contribuye a aliviar la circulación de Miguel Rodríguez Bautista, mientras que hasta ahora era en el sentido contraria. Del mismo modo, de manera provisional se prohibe el aparcamiento en ese vial. Esos cambios sorprendieron inicialmente a los conductores y salvo algunas pequeñas incidencias, el corte de Rosalía de Castro y los referidos cambios de sentidos, apenas se percibieron en el comportamiento del tráfico. La incidencia más destacada que hubo que atender fue la relacionada con el garaje del edificio número 15 de Rosalía de Castro, del que no podrán salir ni entrar vehículos. Los afectados deberán dirigirse al Concello para solicitar una plaza en los aparcamientos subterráneos de la Praza do Centenario o de O Rueiro.

Según fuentes del Ejecutivo local, la obra se ejecutará en dos fases: una antes del inicio de la campaña comercial de Navidad y la otra una vez rematen esas fechas. En cuanto a la primera, que afecta al tramo de Rosalía de Castro entre la Praza do Concello y el Malecón, se espera que, dependiendo de la meteorología, no se prolonguen más de 20 días. La parte comprendida entre el Malecón y la Rúa de Galicia sólo estará cortada el tempo necesario para realizar la pavimentación -no más de una semana- y luego se reabrirá de nuevo. La obra consiste en la creación de una plataforma única en todo el ancho de los tramos afectados de las referidas calles, usándose hormigón pulido, losas de granito o adoquín de granito, manteniéndose las aceras de losas existentes.