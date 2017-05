Arrestan a Nigeria, buscado por robos, que se atrincheró en casa de un amigo

Una actuación conjunta de la Policía Local de A Pobra y de la Guardia Civil de Boiro, junto con el cabo del puesto auxiliar pobrense, permitió la detención en torno a la una y media de la tarde de ayer de un conocido delincuente común, Rubén Silva García, apodado “Nigeria”, de 35 anos. Este individuo era buscado dentro de la investigación Chinclán, que se empezó a desarrollar finales de abril y que ya se había cobrado el arresto de otros tres hombres -Asdrúbal, Papa Pitufo y Viturro- como presuntos autores de una docena de robos con fuerza acontecidos en el establecimientos públicos, de hostelería y en una gasolinera del casco urbano de A Pobra y alrededores. Su modus operando consistía en romper vidrieras con algún objeto contundente, para acceder a su interior y apoderarse de la recaudación de las máquinas tragaperras, registradoras y otros. Además, parece ser que tiene bastantes causas pendientes por las que es buscado por la Policía Nacional.



Los agentes municipales de A Pobra ya andaban detrás de Nigeria desde que en torno a las nueve y diez de la mañana lo vieron a la altura de la estación de servicio de A Devesa circulando en un ciclomotor procedente de Palmeira y hacia el casco urbano pobrense. Pese a darle el alto, ese individuo se les dio a la fuga y cuando lo tenían muy cerca, abandonó el vehículo de dos ruedas en la Rúa Unión y continuó su huida a pie. Además de la referida infracción de tráfico y el delito de desobediencia a la autoridad, también lo perseguían al tener conocimiento de que estaba en busca y captura. De seguido, tuvieron conocimiento de que se encontraba en el piso de un amigo en la Praza Valle-Inclán, en donde le pidieron con insistencia que se entregase, negándose a contestarles.



Por ese motivo, tras haber iniciado el operativo en solitario, los policías locales solicitaron a las diez menos cuarto de la mañana la colaboración de la Guardia Civil, que acudió con agentes uniformados y de paisano. Además de verlo dentro del inmueble, les llegaron informaciones a los agentes municipales de que estaba allí. Ante el temor de que pudiera salir por el tejado y acceder a edificios colindantes, a través de los que escapar de la acción policial, pero las fuerzas de seguridad ya tomaron las precauciones correspondientes. Estuvieron esperando a que la juez de guardia les autorizase a entrar en la vivienda, pero esa orden no llegó.



Negociación

Tras casi cuatro horas atrincherado, Nigeria le cogió el teléfono a un amigo, Juan Eloy S.R., “Puntilleiro”, que se lo pasó al cabo de la Guardia Civil de A Pobra, con el único que estaba dispuesto a hablar, y que negoció con el conocido delincuente para que les abriera la puerta y se entregase, a lo que finalmente accedió. Una de las cosas que más le preocupaba al ahora detenido era que su imagen la pudieran recoger las cámaras de los medios de comunicación movilizados, por lo que se les separó varios metros de la puerta del domicilio. Tras permitir que entrasen los agentes a la vivienda, Nigeria salió con la cabeza cubierta por la capucha de una sudadera, y teniendo que escuchar las manifestaciones que, fruto de la indignación que sienten, realizaron algunas de las personas que seguían expectantes el operativo, entre las que no faltó la palabra “ladrón”, pero también otras expresiones como “aínda lle tapades a cara”, “levalo arrastro e non no coche”, e incluso hubo quien incluso dijo “plantarlle lume”.