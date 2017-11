La asociación vecinal de Esteiro pide depurar responsabilidades por el bombeo de fecales al mar

La asociación de vecinos del lugar boirense de Esteiro reclama la depuración de responsabilidad por el bombeo de aguas fecales directamente al mar que se registró el pasado sábado en la zona. Señalan que el Ejecutivo local es conocedor de los graves problemas que acarrea la estación de bombeo que se construyó hace un par de años con la pretensión de solucionar los problemas que tenía la red de saneamiento en esa zona, pero que no ha servido más que para agravar la situación. Señalan que le remitieron varios escritos e incluso se llegaron a entrevistar con sus representantes para trasladarles sus inquietudes que, visto lo ocurrido, estaban más que justificadas.



Sin embargo, desde dicho colectivo vecinal señalaron que pese a todas las advertencias que le trasladaron al equipo de gobierno presidido por Juan José Dieste no han servido de nada, pues no ha actuado en consecuencia para buscarle y darle una solución. “Hai moita deixadez. Fan oídos xordos de todo o que se lles di e así teñen o pobo de abandonado. Ademáis, cada vez que se lles di algo responden con disculpas e se tapan os uns aos outros ou botan balóns fora, responsabilizando do que sucede a outros” manifestó una portavoz de la referida asociación. “Seguen de mans cruzadas mentres nos temos que soportar estes verquidos e os malos cheiros. Debían pensar que esto non ía pasar, pero aí o teñen”, agregó

“Esta non é a forma de traballar e de responder as peticións que lles facemos os veciños”, señala esa misma persona, quien apuntó que lo único que han visto en estos dos años es a los operarios del mantenimiento de la instalación acudir a limpiar las bombas y tuberías, “pero, aínda que non somos técnicos, non parece que sexa a solución, pois logo pasan cousas como a do sábado en que rompe un filtro e saen libremente as augas fecais”. Del mismo modo, el colectivo vecinal señaló que la caseta para la estación de bombeo es grande, pero no cree que el sistema que se instaló esté bien dimensionado para Esteiro.