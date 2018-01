La Audiencia Provincial absuelve a la matriarca del poblado de A Conlleira por tráfico de drogas

La sección compostelana de la Audiencia Provincial absolvió a la matriarca del poblado de A Conlleira, Dolores Pilar Silva Gabarri, del delito de tráfico de drogas por el que fue acusada, después de que la Guardia Civil de Boiro le incautasen entre sus ropas 1,40 gramos de heroína, con una pureza del 35,24% -su precio en el mercado ilícito ronda los 290 euros- y 500 euros que llevaba en una cartera. El tribunal entiende que la distribución de la droga en nueve papelinas y la posesión del referido dinero en varios billetes -considera que no es una suma especialmente elevada-, pese a que podía ser compatible con una actividad destinada a la venta de sustancias estupefacientes, también es coherente con la versión ofrecida por la acusada de que se las guardaba a su hijo Adolfo, que es drogodependiente, para que pudiera acudir al programa de metadona en la UAD de Ribeira. La procesada también señaló que ella y sus hijos viven en un poblado que cuando ellos se van le dejan el dinero o las llaves para que se lo guarde, y no dejarlo en las chabolas en que habitan.

En el juicio también declaró Adolfo, el referido hijo de la acusada, que corroboró que la droga que le intervinieron a su madre la había comprado él un día antes y que se la había dejado a ella mientras iba a la UAD al programa de metadona, algo que reconoció que había hecho en anteriores ocasiones, para no consumirla toda de una sola vez. Por su parte, una nuera de la acusada confirmó que los que viven en el poblado le dejan el dinero a la matriarca para que se lo guarde y que una parte del que aprendió el instituto armado era de ella tras haberlo retirado previamente del banco

Los agentes de la Benemérita que la arrestaron dijeron que la intervención desarrollada en A Conlleira se derivó de la investigación de un delito de receptación, y que en el registro a la acusada le intervinieron droga y dinero, y que un familiar les entregó un zueco de piedra y una campana de bronce que fueran sustraídos y que a los guardias les dijo la persona que los robó que los cambió por droga a “Pilar la del poblado”. Pese a ello, el juez consideró que dichos testimonios “no constituyen prueba de cargo suficiente de que la acusadla poseyera dichas drogas con la finalidad de destinarlas al tráfico”. Subrayó que esa persona que dijo que le vendió objetos procedentes de un robo, no prestó declaración en el juicio como testigo de la actividad delictiva de Pilar Silva. El juez la absolvió al no tener la certeza del tráfico de drogas. l