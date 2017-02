RIVEIRA - Augas de Galicia no recepcionará la EDAR hasta que se solucionen todos los problemas

Augas de Galicia no recepcionará la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Riveira hasta que se solucionen de manera efectiva y definitiva los problemas detectados en la actual fase de pruebas, que rematará en septiembre. Así lo aseguró ayer el portavoz de Medio Ambiente del PP en el Parlamento, Gonzalo Trenor, quien indicó que dicho departamento está vigilante para que por parte de la promotora de las obras de esta EDAR se adopten las medidas necesarias que permitan que dicha instalación pueda funcionar y prestar un servicio correcto a los 30.000 habitantes del municipio.

Trenor precisó que el periodo en el que se encuentra actualmente la obra tiene como finalidad comprobar si la red de saneamiento y la depuradora funcionan correctamente, al tiempo que se subsanan las posibles problemáticas que se presenten. El diputado autonómico agregó que la Xunta “é coñecedora de que por parte da promotora se están adoptando medidas tanto para solucionar os problemas de cheiro, como no axuste hidráulico das instalacións”.

De esta manera respondió en la Comisión de Obras Públicas e Medio Ambiente a los requerimientos por parte de su homóloga en el grupo parlamentario del PSOE, Patricia Vilán, que presentó una proposición no de ley para exigir una solución a los problemas de la EDAR construida en el lugar de Couso. Esa iniciativa, que fue aprobada, contempla que se inste a la Xunta a exigir del Gobierno del Estado que antes de rematar el presente semestre de 2017 se tomen las medidas necesarias para solucionar las deficiencias en la depuradora riveirense y que no se recepcione la obra por parte de Augas de Galicia hasta que esté todo solucionado. Aprovechó para criticar que Beatriz Mato negase en la pasada sesión plenaria del Parlamento que negase los problemas de la EDAR, “unha das tres máis urxentes que aínda están pendentes en Galicia, xunto coas de Sanxenxo e Poio”, precisó Vilán.

La diputada del partido del puño y la rosa le urgió a la conselleira de Medio Ambiente a que cumpla su compromiso con los vecinos y visite las instalaciones cuanto antes y vea las consecuencias. En este sentido, se refirió a la “pésima situación e o mal funcionamento dos tanques de tormenta e dos bombeos, as emanacións nos sifóns pola mala instalación dos colectores, os vertidos ao mar de lixo e augas mal depuradas, que suscitaron 475 denuncias por problemas de salubridade en só seis meses”.



VERTIDO

En relación a un vertido en la estación de bombeo de Couso del que se alertó a las 17.35 horas de este martes, desde el Concello indicaron que se cayó el suministro eléctrico en varios puntos de la red de saneamiento debido a la tormenta y caída de rayos. Agregó que ello provocó que el sistema que lo regula se reiniciase, causando un desajuste en dicha instalación y que rebosasen las aguas residuales. A diferencia de lo sucedido en otras ocasiones en que se registraron hechos similares, el agua salió limpia y sin mal olor, sobre todo, debido a que actualmente no recibe las aguas residuales industriales.