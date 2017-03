O Barbanza se mueve por las mujeres

La celebración del Día Internacional de la Mujer no pasó desapercibida en O Barbanza. Fueron numerosas entidades las que programaron actos con los que reivindicar la igualdad de género en la sociedad y en el desarrollo como persona. Se festejaron los avances alcanzados a base de la valentía y determinación de muchas mujeres, que jugaron un papel clave en la historia, pero también se recordó que aún quedan muchas cosas por hacer, no sólo ya porque haya países en los que no se da valor a la vida de las féminas, que sufren mutilaciones genitales y son obligadas a casarse y casarse cuando no están preparadas para ello, sino también en los que, pese a su incorporación a los estudios o el mundo laboral, se mantienen diferencias salariales.



Como la Educación es un pilar para seguir cambiando las cosas, en el IES Félix Muriel se leyeron poesías de Follas Novas” de Rosalía de Castro delante de un muro con la figura de la autora gallega y la frase “tecín eu soia a miña tea”, y un manifiesto reivindicativo. En la casa de cultura de A Cachada, se proyectaron tres spots -“Bicos”, “Arbitraxe” y “Rallie”- elaborados por alumnos del IES Espiñeira dentro del programa “Rec-apacita”, además de las intervenciones de representantes de los 180 estudiantes implicados y de la educadora del proyecto, y la lectura de un manifiesto institucional. Profesores y alumnos -250 personas- del IES A Cachada realzaron una manifestación espontánea para reclamar igualdad de derechos y el fin de la violencia machista y se apeló a que esos sentimientos no se limiten a un día simbólico. Niñas del Natural Sport realizaron en el colegio O Grupo una exhibición de taekwondo para demostrar lo que son capaces de hacer y en el colegio Sagrado Corazón de Jesús de Castiñeiras la Cruz Roja de Riveira impartió una charla para concienciar a los escolares de que todas las personas tienen los mismos derechos.



El Concello riveirense homenajeó a las amas de casa en un acto muy emotivo con un centenar de asistentes. Se obsequió a la directiva de las de la entidad que preside Magdalena Bringas, que recibió una metopa, al igual que les sucedió a las amas de casa más veteranas de cada parroquia, siendo la decana de todas Consuelo Mariño Folgar, de 101 años y de Santa Uxía. Por su parte, tras la lectura de escritos, Mulleres en Acción desarrolló un acto a los pies de palco de piedra del Malecón bajo el lema “se as mulleres paramos, párase o mundo”. n