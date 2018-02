El BNG denuncia el “colapso” del Hospital do Barbanza y anuncia movilizaciones

El responsable comarcal del BNG, Luis Pérez Barral, denunció ayer la situación de “colapso” de las urgencias del Hospital do Barbanza y de la situación de “cheo” que sufre el propio centro hospitalario.

Asimismo, mostró el rechazo por parte de los nacionalistas hacia la modificación de la Lei de Saúde, que reduciría, aseguró Barral, la cantidad de especialistas de hospitales como el de O Barbanza, concentrándolos en los centros de las siete grandes ciudades y obligando así a los ciudadanos a desplazarse para recibir atención.

En este sentido, Pérez Barral anunció un acto público que tendrá lugar el viernes 26, a las 20:30, en el Ateneo Valle Inclán de Ribeira. En el mismo participarán Marián Rodríguez, portavoz de la plataforma en defensa de la sanidade pública de O Barbanza, y Montse Prado, diputada del BNG. En el acto se hablará sobre “como están afectando os recortes ao Hospital do Barbanza, que conta con 80 camas e o Sergas xa confirmou que están todas ocupadas” y también trasladarán su opinión a los asistentes sobre “como afectará aínda máis negativamente a reforma da Lei de Saúde que pretende levar adiante o PP sen o consenso necesario e a pesar de ter en contra a asociacións profesionais, de pacientes, sindicatos, partidos políticos e milleiros de galegos que lle din que non queren esta reforma porque é lesiva para os seus intereses”.