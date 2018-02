El BNG denuncia “malas mañas” del gobierno en concursos de personal

El BNG de A Pobra do Caramiñal denunció ayer las “malas mañas” del gobierno local en la resolución de los concursos de oposición de personal del Concello, una vez analizado el informe del interventor municipal sobre los reparos a la actividad del gobierno pobrense a lo largo de 2017.

Según explicaron los nacionalistas, durante el año pasado, el interventor señaló un total de 19 reparos “de distinto signo e gravidade”. Estas comunicaciones o avisos alertan de incumplimientos de la normalidad vigente en la tramitación de los asuntos por parte del gobierno municipal. Sin embargo, la legislación permite que el alcalde no observe estos reparos, “o que non o exime das responsabilidades que se deriven dos actos realizados de maneira incorrecta”, subraya el BNG.



“Conduta caprichosa”

De entre todas las supuestas incorrecciones que señala el informe, si en algo hace hincapié el BNG es en la “conduta caprichosa do señor alcalde nos casos de procesos de selección para contratación de persoal”. Señalan que, de los reparos presentados por el interventor a estos procesos, se deduce que “na contratación de traballadores para diversos servizos municipais algunhas das circunstancias incluídas nas bases podían indicar intencións de intervir no destinatario final do posto de traballo”. Entre estas deficiencias estarían que el concurso no fue anunciado en un periódico de máxima difusión y “non hai maneira de saber os motivos utilizados para valorar as aptitudes dos candidatos, que quedan así á mercé do tribunal”. Así, en la contratación de la persona técnica de turismo, en primer lugar se habría realizado la fase de concurso y después la de oposición, “ao revés do establecido nas bases”. Por otro lado, “do terceiro exercicio da fase de oposición non consta no expediente ningunha explicación das puntuacións asignadas aos aspirantes, nin que parte da nota corresponde aos distintos apartados que deberían valorarse por separado”.

En el caso de la contratación para el Museo Valle-Inclán, además, se estimaron alegaciones que no figuran en el expediente ni en el registro de entrada del Concello; el expediente tampoco recoge las alegaciones, si las hubo, a la lista de admitidos; se admitió a personas que se presentaron fuera de plazo y se puntuó a una candidata en una fase en la que no presentó documentación de méritos, según señaló el BNG.