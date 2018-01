El BNG exige un consejo de Nauta por la ampliación de concesión del Náutico

El BNG solicitó la convocatoria urgente del consejo de administración de Nauta para abordar en profundidad la solicitud cursada por el Real Club Náutico de Sanxenxo a Portos de Galicia sobre la modificación en la concesión administrativa para la construción y explotación de un inmueble destinado a CEAR, escuela integral de vela y sede del RCNS, según sale publicado en el DOG del pasado 28 de diciembre de 2017.

El portavoz nacionalista, David Otero, solicita al alcalde de Sanxenxo y presidente de Nauta, Telmo Martín, esta convocatoria urgente, en la que además le exige al gobierno que dé cuenta al Consello de administración de Nauta de toda la información de la que dispone con respecto a este asunto.

El BNG exigirá también que se solicite a Portos de Galicia el expediente completo para su estudio detallado por los técnicos de Sanxenxo con el objetivo de presentar las alegaciones oportunas, en tiempo y plazo, para evitar que en el puerto de Sanxenxo se permita cualquier nueva construción a una entidad diferente a la empresa pública Nauta SL.

“Non imos tolerar nin actuacións encubertas nin a pasividade do Partido Popular e de Sanxenxo Agrupación Liberal, agrupación que durante os dous últimos anos presidiu Nauta e deixou sobre a mesa un feixe de acordos incumpridos”. Para David Otero a “complicidade” entre Portos y el Náutico de Sanxenxo quedó demostrada hace tiempo en la concesión del pantalán, “un acordo tomado as costas dos veciños de Sanxenxo e en contra dos intereses públicos locais. Imos estar moi atentos para que non se repita outra atrocidade semellante”.

Desde la formación nacionalista tienen muy claro que el Real Club Náutico tiene que limitarse a la concesión lograda en su día, no existiendo posibilidad alguna de implementar nuevas construcciones, cuestión que según David Otero el Plan Especial del puerto de Sanxenxo reserva en exclusividad a Nauta.

“Os compadreos do presidente de Portos de Galicia e máis do presidente do Club Náutico tiveron como resultado un procedemento xudicializado e unha forte resposta social, co coste incluso persoal que iso tivo para moitos veciños de Sanxenxo", apunta.