El BNG exige un estudio hidrológico de todos los ríos del municipio

El grupo municipal del BNG de Riveira quiere que el gobierno local estudie cada uno de los ríos y riachuelos del concello. Así lo han solicitado a través de una moción presentada para su aprobación ante el Pleno de la Corporación.

Los nacionalistas persiguen con esta proposición “detectar e poñer remedio aos danos que a acción humana está a inflinxir ao longo do traxecto de canles e leitos dos ríos e regatos que percorren o noso concello”. Para ello, solicitan que el departamento de Medio Ambiente municipal realice un estudio de todos los ríos y riachuelos, centrándose en la detección de focos contaminantes y en las modificaciones de sus canales y lechos.



análisis detallado

Una vez finalizado el análisis de todos los caudales, los nacionalistas instan al gobierno a que remita las conclusiones extraídas a los distintos grupos municipales antes de verano. En su escrito, el BNG demanda “un informe detallado” del estado de la red hidrológica de la localidad, “que inclúa as anomalías e incidencias detectadas, así como as causas e posíbeis solucións”. El portavoz del BNG explicó que “con este estudo buscamos saber a situación dos cauces e detectar os focos de contaminación para poñerlle remedio”. El estudio debería realizarse a lo largo de los próximos seis meses por parte del personal técnico de Medio Ambiente del Concello de Riveira.

Por otra parte, los nacionalistas recuerdan que el pasado año, en una de las sesiones plenarias del municipio, “falouse e aprobouse” una petición para exigir a Augas de Galicia la limpieza de los ríos del concello, con el fin de evitar las habituales inundaciones que padece la localidad “e que teñen causado danos considerábeis nos bens municipais e na veciñanza”, siendo en esta ocasión un objetivo distinto el que se persigue.

Además, recuerdan que la orografía sitúa a Riveira ocupando parte de la vertiente sur de la sierra de O Barbanza, aprovechando los valles encajados de los abundantes ríos y riachuelos de la sierra, algunos de ellos cortos y otros más largos, llegando estos últimos a desembocar en el mar.