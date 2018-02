BNG y PSOE exigen que Ruiz celebre el debate sobre el estado de la ciudad

BNG y PSOE de Ribeira presentaron ayer una solicitud para que el alcalde, Manuel Ruiz, convoque y celebre el debate del estado de la ciudad, algo que, según la normativa municipal, debería hacerse de manera anual durante los seis primeros meses del año (excepto en año electoral). Según señalaron ayer el portavoz del PSOE en Ribeira, José Manuel Vilas, y el del BNG, Xosé Antonio Vázquez Cobas, este pleno extrordinario nunca se ha llevado a cabo.

Tal y como explicó Vilas, durante este debate, “o señor alcalde debe expoñer a situación xeral da cidade e as liñas de acción de futuro do goberno”. Sin embargo, apuntó el portavoz socialista, “no seu lugar nos sorprende con entrevistas exclusivas, dando información sesgada da súa actuación e do que pretende”. El portavoz socialista enumeró una larga lista de deficiencias que, a su parecer, tiene el actual gobierno municipal. Entre ellas, señaló las “eivas” en políticas activas en favor de los jóvenes. Asimismo, señaló que el plan de conservación de lavaderos y rutas de senderismo están “baixo mínimos”, al tiempo que criticó que las políticas culturales y deportivas presentan “carencias de mantemento, de infraestructuras e instalacións”. El portavoz socialista puso también en solfa el cordón verde de la ciudad, el plan de turismo, el inventario municipal, la EDAR, la implantación de las ARI, la oficina municipal de atención jurídica, la “falta de previsión de obras públicas”, el “deficiente transporte urbano”, el “desprestixio e devaluación das festas de verán de Ribeira” y el funcionamiento de la Mancomunidade de Arousa Norte.

Por su parte, el representante del BNG, Xosé Antonio Vázquez Cobas, quiso destacar el hecho de que dos formaciones políticas opuestas se hayan unido para exigir este debate al gobierno municipal: “Facémolo porque hai uha ferramenta moi importante, o debate do estado da cidade, que o goberno nunca usou, e cremos que chegou o momento, por mala xestión e falta de iniciativa”.



Respuesta del regidor

Por su parte, el alcalde ha contestado a esta demanda del debate alegando que éste "está regulado en el Reglamento Orgánico Municipal. A una petición del BNG el alcalde ya manifestó a este grupo su compromiso de convocarlo una vez sometidos a pleno los presupuestos municipales. El compromiso sigue en pie y el regidor respalda que se celebre".