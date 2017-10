El BNG replica a Ruiz que las grúas de Ribeira no quisieron el servicio pues las facturas se las pagan 3 meses después

Las manifestaciones del alcalde de Ribeira en relación al servicio de grúa en las que asegura que la empresa de O Salnés que lo presta actualmente es la única que se consiguió, precisando que las que son del lugar se dedican más a talleres y que tienen miedo a quedar sin clientes ha generado las primeras reacciones. Además de que en el referido sector no sentaron nada bien esas declaraciones por considerar que es “mentira” lo que afirma Manuel Ruiz, desde el BNG señalan que recibieron informaciones en las que les indicaron que si renunciaron al mismo es porque no les pagaban las facturas que pasaban al Concello hasta que transcurriesen tres meses de su emisión, como le sucedió a la firma que se encargaba del mismo desde el año 2005.

Su portavoz, Xosé Antonio Vázquez Cobas, reconoció que desconocía este asunto y que tuvo conocimiento a través de este periódico, tras publicarse que la falta de un servicio permanente de grúa impide la retirada de vehículos mal aparcados, salvo para el mercadillo o dispositivos especiales. Los frentistas indican que no parece de recibo que un servicio de grúa dependa de una empresa que está a una hora de Ribeira, “polo que se encarece o servizo, ao investirse máis tempo e consumirse máis combustible, entre outras cousas. Eso é algo insustentable”, precisó el edil.

Vázquez Cobas señaló que, por las informaciones recibidas y a tenor de la preocupación vecinal, no le queda más que denunciar que “da forma na que se está a prestar, os veciños non teñen un servizo coma Dios manda, non é o axeitado, cando ata hai uns meses había dúas grúas a disposición do Concello as 24 horas e os 365 días do ano”. En este sentido, indicó que se hace necesario hacer algo, por lo que se van a preocupar por este tema y a comienzos de la próxima semana le presentarán al alcalde ribeirense una serie de preguntas para su respuesta por escrito en la que se le indiquen las tarifas, tiempos de respuesta, la atención prestada a los vados y otras cuestiones.