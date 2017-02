Bocacho de Ouro repartió un premio del Euromillón dotado con un millón de euros

A un millón de euros asciende el premio que, a cambios de una apuesta de 2,50 euros, repartió la administración de loterías número 1 de Boiro, Bocacho de Ouro”, al ser uno de los cinco códigos premiados en España dentro del sorteo especial El Millón Plus de Euromillones celebrado en la noche del viernes, pues es la primera vez que se reparten 5 premios de un millón de euros, cuando desde que se establecieron las nuevas características de este juego sólo se extraía un código los martes y otro los viernes. Los otros boletos con los códigos agraciados se vendieron en Vera (Almería), Gijón (Asturias), L’Escala (Girona) y Jaen. Los códigos que les han dado suerte fueron HLG40074, HMM22479, HMM38260, HMM95580 y HNR68737.



Durante la jornada de ayer hubo mucho interés por saber a quien le ha sonreído la fortuna, pero por el momento no apareció por el establecimiento, aunque posiblemente ya lo sepa, pues son pocos los que saben que el código del boleto tiene premio. Por el momento, aún no pasó por Bocacho de Ouro para comprobar si le ha tocado el premio y a lo mejor no lo haga hasta que acuda a cubrir el boleto para la próxima semana. Por lo demás, la combinación ganadora del sorteo del Euromillones resultó ser la formada por los números 2, 4, 13, 22 Y 43 y estrellas fueron el 8 y 9, pero no hubo ningún premio de primera categoría. En caso de hubiera un sólo ganador se habría llevado 28,8 millones en juego, que ahora pasan a engrosar el bote.



Así, para el sorteo de Euromillones del próximo martes, 28 de febrero se estima que el fondo destinado a premios de primera categoría alcanzará los 37 millones de euros.



Lo que si es seguro es que este es el premio de mayor cuantía que reparte la administración de lotería que regenta Carlos Vázquez en los 35 años que lleva funcionando.