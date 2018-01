La boirense que denunció un intento de rapto en Navidad no respalda la presencia de su madre en la televisión

Tras contactar el martes vía telefónica con el Juzgado Número 2 de Ribeira para comunicar que se siente acosada por los medios de comunicación, la boirense que hace un mes fue victima de un intento de rapto por el “Chiclé” acudió ayer a la sede judicial para insistir en su mensaje. Aunque no trascendió el contenido íntegro de la conversación que mantuvo con la letrada de la Administración de Justicia, se sabe que esta última le indicó que su madre estaba compareciendo en televisión para hacer declaraciones. La reacción de la joven fue de no respaldar lo que hace a su progenitora.

Su madre aprovechó su intervención en Espejo Público para responder a quien le parece mal que salga en televisión y dijo que “ya está bien de callar” y que “estoy luchando por lo que quiero, que es que ese tipo de gente pase el mayor tiempo posible en la cárcel”. A su juicio, la condena que le caerá al Chiclé no va a ser la que merezca ”pues no le van a poder imputar la violación (de Diana Quer), ni el intento de secuestro de mi hija”, según le indicaron personas allegadas al caso.

Su deseo es que no salga en dos días y vuelva a intentarlo, “que es lo que le va a pasar a esta persona”, pues sostiene que de quedar libre “va a rematar lo que empezó y hacer más daño a otras chicas”. Esta madre manifestó que hoy es ella, pero mañana serán otras si no se pone freno a estos individuos. E insistió en que si sigue saliendo en televisión es para pedir “que le metan toda la pena posible” y que se quede en la cárcel, “que es donde tiene que estar y no en la calle”. l