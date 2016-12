BOIRO - Auxiliado un vecino de 89 años al que echaban en falta y que pudo sufrir un ictus en su casa

La Policía Local de Boiro auxilió a última hora de la tarde de este viernes a un anciano que sufrió un ictus en su domicilio del casco urbano. El suceso tuvo lugar en torno a las siete de la tarde de este viernes cuando en la sede policial se presentó un hombre que estaba muy preocupado por el estado de un amigo de 89 años y que vive solo, ya que estaba tratando de ponerse en contacto con él y no le contestaba al sus llamadas telefónicas Después de no conseguir contactar con él por vía telefónica, los agentes municipales acudieron hasta su domicilio en la Rúa Principal, donde tampoco lograron respuesta. Del mismo modo, los gerentes de varios comercios situados en las inmediaciones de su vivienda informaron que hacía un par de días que no lo veían, ni tampoco tenían noticias de él su sobrino, la madre de este, ni el hermano del desaparecido, ni tampoco estaba ingresado en el Hospital do Barbanza.

Ante las más que fundadas sospechas de que el hombre se encontrase indispuesto o fallecido en su domicilio, se puso este hecho en conocimiento del servicio de Urxencias Sanitaria-061 y de la agrupación de Protección Civil de la localidad. No fue necesario forzar la puerta principal de la vivienda pues se consiguió una llave para acceder a la misma. Una vez en el interior de la misma, se localizó al anciano tumbado en posición de cúbito supino en la cama de uno de los dormitorios, respirando con dificultad y sin ser capaz de moverse, ni de articular palabra. Momentos después, varios facultativos del 061 llegaron a la vivienda, en la que tras un análisis preliminar se concluyó que la víctima posiblemente sufriera un ictus, por lo que fue evacuado al Hospital do Barbanza, informándose de todo ello a sus familiares.