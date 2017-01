BOIRO - Ciudadanos y Boiro Novo reclaman a la corporación local la reprobación de Dieste por abandonar sus obligaciones

Las reiteradas ausencias del alcalde de Boiro cada vez que tiene que afrontar un asunto comprometido y su actitud irrespetuosa de cara a los vecinos, al no sumir el papel que le otorgaron en las urnas, siguen siendo objeto de las críticas de algunos de los grupos de la oposición municipal. De hecho, dos de ellos ya han hecho pública su intención de reclamar al resto de la corporación municipal la reprobación de Juan José Dieste, para que censuren su conducta. El portavoz de Ciudadanos en el Concello boirense, Javier Chouza, le recrimina al mandatario local que no hubiera asistido a varios plenos en el actual mandato, pues subraya que es una obligación y prioridad, salvo causa de fuerza mayor.

Chouza recordó que Dieste se pasó varios años en la oposición criticando al nacionalista Xosé Deira y al socialista Juan Jesús Ares por los sueldos que percibían, pero el edil de Ciudadanos subraya que la diferencia entre ellos y el actual regidor está en que ellos atendían a los ciudadanos, mientras que el de ahora no cumple con su cometido. “Soy partidario de que quien trabaja en política debe cobrar por ello. Aún así, el problema no es tanto que se perciba una cantidad de dinero o no, sino que lo que no se puede permitir es que se esté cobrando de los impuestos de los vecinos con la finalidad de atender las necesidades que se generan en el municipio y haya un completo abandono, como ocurre con Dieste, que le cuesta a los boirenses unos 60.000 euros al año”, precisó Chouza.

Dores Torrado, portavoz de Boiro Novo, manifestó que es evidente el abandono de las obligaciones y responsabilidades por parte del alcalde de Boiro, “cando non pode rehuílas, pois está a cobrar un sueldo pola súa dedicación exclusiva ao Concello e que está no límite máximo para un pobo de menos de 20.000 habitantes”. Añadió que también percibe unos 20.000 euros anuales por acudir a plenos y comisiones de la Diputación de A Coruña, “e a estas últimas non falta, pois se non vai non cobra, a diferencia do que sucede no Concello”. La concejala incidió en las ausencias del primer edil al indicar que si no las justifica documentalmente como hace el resto de miembros de la corporación “habería que facerlle unha reprobación por parte de todos os representantes municipais, incluídos os compañeiros de grupo”.

El socialista Luis Ruiz, que no pudo acudir al último pleno extraordinario de 2016, por lo que presentó un escrito justificando su ausencia, se mantiene más cauteloso e indicó que su formación no se suma a la solicitud de reprobación, por que no tienen muy clara esa fórmula. Subraya que, por descontado, creen que la actitud del alcalde es irrespetuosa con los vecinos que lo votaron, “non asumindo o papel para o que foi elixido e polo cal cobra, coa deixadez de funcións que se permite cando lle peta”, dijo. n