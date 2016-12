La espantada que, a juicio de la oposición, protagonizó el alcalde de Boiro, Juan José Dieste, al no presentarse para presidir el pleno extraordinario y urgente que el mismo llegó a convoca con menos de 24 horas de antelación, para aprobar la modificación de la ordenanza fiscal sobre vehículos de tracción mecánica, no fue el único de los últimos meses. De hecho, la oposición apunta que cada vez que se va a tratar un asunto que resulta comprometido, decide no acudir y deja al frente a su mano derecha, Fernando García Diéguez.

Por parte de esos grupos con representación municipal cifran en, al menos, cuatro las sesiones a las que no acudió desde el otoño del 2015, y en todas ellas se da la circunstancia de que tienen el denominador común de que se abordaron asuntos comprometidos, en que había un fuerte rechazo social o pudo haber en esos temas algún conflicto de intereses. Sucedió en los plenos en que se solicitaba apoyo a las reivindicaciones de los familiares de los desaparecidos del bateeiro “Paquito Dos”, para solicitar que no cerrase la emisora de radio municipal y la ratificación de inventario de bienes municipales. Y recuerdan que hace años tampoco estuvo presente para aprobar la cuenta general en que se reconocía la situación de inestabilidad presupuestaria.

El portavoz de Ciudadanos, Javier Chouza, manifestó que la asistencia a los plenos debe ser una prioridad para el alcalde de Boiro, máxime cuando cobra un sueldo por ese trabajo y fue él quien lo convocó con menos de 24 horas de antelación. Afirma que le cuesta creer que su ausencia estuviera justificada por una entrevista en la Xunta, pero que de todas formas “me da igual con quien se tiene que reunirse, pues antes tiene que atender a su pueblo. No me vale que diga que va a defender intereses de Boiro ante altas esferas”. Añadió que si tiene que entrevistarse con una o dos conselleiras, “lo normal es que solicite que lo citen para otro día y entenderán que tiene que estar antes en la corporación a la que representa para dar la cara ante los vecinos. Una conselleira no es Dios. Lo que hace este alcalde es de un paletismo absoluto, no sabe por donde pisa”.

Manuel Velo, de ICBoiro, declaró que Dieste “non fai caso da lei, o que fixo o martes non ten perdón”, para precisar a continuación que el presupuesto tiene que estar aprobado antes del 31 de diciembre. “Ten maioría absoluta e incluso conta co apoio do BNG, pero non os aproba e logo adxudica obras sen partida orzamentaria. Despois o interventor fai constar a ilegalidade e o alcalde paga igualmente”.

SIN MOTIVACIÓN

Por su parte, Dores Torrado, de Boiro Novo, insiste en la misma línea de que no le sirve la justificación de que tiene una reunión con una conselleira, además de subrayar que le cuesta creer que fuese así. “Como o alcalde é quen convoca os plenos, o que debe facer é poñer a data e a hora de cando poda estar presente, e se xurde cousas de última hora deben pospoñerse”. De todas maneras, insiste en manifestar que no había motivación de la urgencia del pleno, por lo que una vez salga publicado en el Boletín Oficial da Provincia de A Coruña e entre en vigor, lo que van a hacer en su partido es celebrar una asamblea para decidir si siguen adelante con la anunciada impugnación de dicha sesión y el acuerdo que se adoptó. n