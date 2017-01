BOIRO - Evacuado al Hospital do Barbanza un herido en una aparatosa salida de vía en O Seán

Uno de los cinco ocupantes de un vehículo que sufrió una salida de vía poco después de las ocho de esta mañana en el lugar de Seán, en Boiro, tuvo que ser evacuado en una ambulancia del 061 al Hospital do Barbanza con diversos traumatismos y cuyo pronóstico es reservado. El siniestro se registró cuando un Audi A3 circulaba por una pista secundaria del referido lugar y, por razones que están siendo investigadas, se salió de la vía por el margen izquierdo, quedando semivolcado al lado de un árbol. En un primer momento, el alertante le indicó al Centro de Atención de Emerxencias 112 Galicia que había atrapados, por lo que se movilizó a los Bomberos del parque comarcal de Boiro que, al llegar, pudieron comprobar que ninguno de los ocupantes se encontraba en su interior. Según indicaron algunas fuentes, en el automóvil siniestrado iban cinco personas, dos chicas y tres chicos, que al parecer regresaban de una fiesta de Fin de Año que se celebró en un establecimiento hostelero de Abanqueiro.

Uno de los ocupantes del vehículo estaba tirado en el suelo con diversos traumatismos, por lo que se avisó al 061 para que movilizase una ambulancia, en al que fue trasladado con pronóstico reservado al hospital comarcal, y al cierre de esta edición se estaba a la espera de si era trasladado a la UCI del Clínico de Santiago.. Otros tres presentaban cortes y magulladuras de escasa importancia y no quisieron ser trasladados. En relación al conductor, diversas fuentes indicaron que se marchó del lugar tras el accidente. Debido a que la parte que ocupaba dicho automovilista era la que presentaba más daños, y ante el temor de que pudiera estar herido por la zona, se inició una búsqueda por el entorno por si pudiera estar tirado por los alrededores, pero no se encontró a nadie. Sin embargo, parece ser que apareció poco después por el lugar del suceso, aun que inicialmente no se identificó como tal, pero su identidad podría responder a las iniciales A.M.L., a cuyo nombre está el seguro del coche. Al lugar también se movilizó una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico de Santiago de Compostela, que inició una investigación del accidente para instruir el correspondiente atestado.