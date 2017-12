Boiro fue la localidad gallega en la que más llovió, con 50 litros por metro cuadrado en 9 horas

La comarca barbanzana fue la zona de Galicia en la que se registraron mayores precipitaciones en las últimas horas, llegando a rozar los 60 litros por metro cuadrado entre las ocho de la mañana del jueves y las dos y media de la tarde de ayer. El dato más relevante de los recogidos en los todos los observatorios que Meteogalicia tiene distribuidos por la geografía gallega resultó ser los 50 litros por metro cuadrado que se registraron en un tramo de nueve horas -desde las once de la mañana a las ocho de la tarde- en la estación ubicada en Cespón (Boiro). El pico más alto de precipitaciones recogidas en ese punto de observación meteorológica se produjo a las cuatro y media de la tarde de ese mismo día, con 2,6 litros por metro cuadrado. Después de los chaparrones, ayer casi regresó la calma, con lloviznas intermitentes, que dejaron poco más de 8 litros en 24 horas.

De todos modos, el pico más alto de lluvia recogida en un tramo horario de diez minutos se registró en el observatorio meteorológico de Corrubedo, con una cifra ligeramente superior a la de Cespón, pues se alcanzaron los 2,7 litros por metro cuadrado. En esa estación ribeirense se registraron hasta 18,5 litros por metro cuadrado entre las doce del mediodía y las nueve y media de la noche. Tras una madrugada en la que casi no cayó ni una gota, se recogieron algo más de ocho litros por metros cuadrado durante las cuatro horas centrales de la mañana. Desde las dos y media de la tarde y hasta el cierre de esta edición no se volvieron a producir precipitaciones.

Una situación muy semejante a la del punto de control de Corrubedo se registró en la estación de Sálvora, pero en este caso fue entre las cuatro y las ocho de la tarde del jueves -un margen de tiempo inferior- cuando se recogieron 12 litros por metro cuadrado, con un pico de 1,6 litros a las siete y media de la tarde. Ayer, entre las once de la mañana y la una y veinte de la tarde, en el observatorio de la isla ribeirense se contabilizaron hasta 7,2 litros por metro cuadrado. l