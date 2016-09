BOIRO - Impulsan la constitución de una asociación de hostelería que se marca como primer objetivo la erradicación del botellón

Erradicar los botellones. Ese es el primer objetivo que se plantean un grupo de hosteleros de Boiro que están impulsando la constitución de una asociación que defienda los intereses del sector, para lo cual van a buscar que se sumen otros empresarios. Un portavoz de este colectivo indicó que, pese a que existe una legislación que se aprobó con la finalidad de acabar con este tipo de situaciones, se están repitiendo todos los fines de semana sin que nadie parezca querer ponerle freno. Precisaron que lo único que se logró en los últimos años fue que los botellones que estaban dispersos por varios lugares de la localidad ahora tengan como punto de celebración un espacio concreto en la Rúa Principal

Algunos de esos hosteleros indicaron que van a denunciar en el Concello esas situaciones que se producen en la vía pública. Del mismo modo, precisaron que van a contactar con las asociaciones de padres de alumnos de los centros educativos de la villa para estudiar las medidas a adoptar pues cada vez son más los jóvenes, con edades entre los 12 y 15 años que andan de un sitio para otro con botellas de bebidas alcohólicas y que han detectado que se han iniciado en el consumo de otras sustancias.

Además de estar barajando algunos nombres para la asociación, ya están empezando a proponer algunas medidas para hacerse oír, y que pasan por el hecho de que las discotecas y negocios de similares características no abran sus puertas mientras no se acabe con los botellones, pues consideran que están espantando a los vecinos hacia zonas limítrofes y también provocan que no vengan de otras localidades a Boiro. Otro asunto en el que pretenden trabajar es en la formación de los empleados, para que estén bien preparados, así como acabar con la lucha de precios de los menús, que llegan a estar por debajo de los costes.