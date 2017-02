Boiro Novo denuncia que Dieste niega la participación de los vecinos en la elaboración del presupuesto de 2017

La asamblea ciudadana Boiro Novo denunció que el alcalde, Juan José Dieste, le niega la participación a los vecinos en la elaboración de su presupuesto, pese a que en el proyecto de dicho documento económico figura un importe de un millón de euros para inversiones varias en las que el Ejecutivo local no definió un fin concreto para esas partidas. Es por ello que, desde dicha formación política indican que se ven en la obligación de “facer o que o goberno do PP non fai, que é escoitar á xente e ter en conta as demandas veciñais no orzamento do Concello”, dijo su portavoz municipal, Dores Torrado.

Por ese motivo, desde Boiro Novo indican que pone a disposición de las asociaciones, colectivos y vecinos en general un portal ciudadano, que estará disponible hasta el 22 de febrero -al día siguiente se cierra el periodo de exposición pública-, en su página web (www.boironovo.org), para que quienes lo deseen puedan presentar sus propuestas y demandas “dun xeito sinxelo e fácilmente accesible para todo o mundo”. Esta iniciativa de la formación que lidera Torrado se produce a raíz de que el pasado 3 de febrero se abrió el plazo de exposición pública del presupuesto municipal para el presente ejercicio económico -se aprobó de manera inicial- para presentar alegaciones o propuestas para ser incluidas en el mismo. Como Boiro Novo apuesta por la participación ciudadana en todos los ámbitos de la vida municipal y teniendo en cuenta que la aprobación del presupuesto municipal es para sus miembros la decisión más importante que la corporación adopta anualmente, “non entendemos que dos 14.130.000 euros que dispón o Goberno municipal para este ano non destine nin un só euro para que os veciños de cada unha das parroquias podan decidir directamente cales son as prioridades que existen en cada lugar”.

Dores Torrado matizó que con la actitud mostrada por Juan José Dieste, al no darle a los ciudadanos la oportunidad de decidir una parte del presupuesto, máxime cuando hay un millón de euros del que se desconocen las inversiones a las que se pretende destinar, “incumpre claramente e a sabendas coas obrigas que o propio regulamento municipal de participación cidadán impón ao Goberno do PP”.