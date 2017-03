Boiro Novo dice que la admisión de la demanda del pleno avala su postura de que fue ilegal

La admisión a trámite por parte del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santiago de la demanda contra la convocatoria del pleno urgente y extraordinario de la corporación boirense del pasado 27 de diciembre ha provocado las primeras reacciones. Para Boiro Novo, que presentó el recurso, viene a demostrar la falta de transparencia “que reiteradamente vimos denunciando no goberno do PP de Dieste”. Esta formación añade que también responde al autoritarismo que demuestra en cada sesión plenaria, y que “evidencia unha vez máis que este goberno usa as institucións para o seu interese particular e non para o dos veciños”, señala.



Boiro Novo indica que ese uso interesado tuvo como colofón el “despropósito” del referido pleno de diciembre, que motivó la demanda judicial, y en el que recuerda su postura de que dicha sesión fue de “dubidosa legalidade, como acaba de confirmar a xustiza, sen respectar os prazos, sen dignarse a aparecer para presidilo e, o peor de todo, sen deixar falar aos veciños afectados que lle pediron a palabra non dando sequera unha explicación verídica da súa ausencia”. Aseguran que no van a permitir que se burlen de la gente y se pisen sus derechos. Por todo ello, considera que el alcalde, Juan José Dieste, es merecedor de una reprobación por parte da corporación municipal y que, en caso de demostrarse finalmente la ilegalidad, “deberá ter consecuencias políticas para o rexedor boirense”.



Tampoco se queda callado el portavoz municipal de Ciudadanos, Javier Chouza, quien añade que la admisión a trámite de dicha demanda es un primer tirón de orejas para el mandatario local “para ver si se entera de una vez que no vale todo, ni sus disculpas de mal gestor”. El edil de C’s insiste en que Dieste tiene un compromiso con los ciudadanos y que no es de recibo que convoque un pleno con tan poca antelación y que lo más grave es que, además de hacerlo en esas condiciones, él no asista, cuando considera que su obligación es la de cumplir con sus ciudadanos y no le sirve la disculpa de ir a buscar dinero a la Xunta, pues eso puede esperar. Subraya que “si actúa de ese modo es con la intención de que los vecinos no vayan al pleno” y añade que “Juan José Dieste no tiene patente de corso para hacer lo que le de la gana, incluso por encima de nla norma”. l