Boiro Novo exige a Dieste más medidas sociales y transparencia en el presupuesto

Boiro debatirá el próximo jueves sus presupuestos municipales para 2017 y Boiro Novo ha querido hacer ya una primera valoración de las partidas diseñadas por el Partido Popular del regidor Juan José Dieste. En ella, Boiro Novo fundamenta sus críticas sobre tres ámbitos que, considera, el gobierno municipal no ha tenido en cuenta: El social, la participación ciudadana y la transparencia.

Con respecto al primero de ellos, el grupo municipal explica que “nun contexto económico no que unha parte importante dos veciños de Boiro están pasando dificultades económicas, pola falla de emprego ou polos baixos salarios que padecen gran parte dos traballadores”, consideran imprescindible la dotación de partidas económicas de carácter social que ayuden a las personas con más dificultades. Boiro Novo propone una partida destinada a un comedor social público, así como la puesta en funcionamiento inmediata del vivero de empresas, “que facilitaría o acceso ó traballo ás persoas desempregadas do concello”. Por otro lado, apoyan incrementar el gasto en emergencia social para cubrir las necesidades básicas (luz, agua, calefacción), de las personas más desfavorecidas del municipio.



participación ciudadana

En segundo lugar, la Asamblea Ciudadana critica duramente la falta de participación ciudadana en las decisiones relativas al presupuesto. De los 14.130.000 euros de los que dispone el gobierno municipal para este año, aseguran, “non se destina ni un só euro para que os veciños poidan decidir directamente cales son as prioridades de cada lugar”. Es por ello que Boiro Novo propone habilitar una partida que financie las necesidades fijadas por los vecinos.

Finalmente, el grupo municipal reprueba la falta de transparencia de la que adolece la propuesta de presupuestos popular y exigen que se publicite “durante o período de información pública na páxina web do Concello, o presuposto municipal, dun xeito comprensible e accesible para que calquera cidadán que o desexe poda coñecer a que fines se destinan os seus impostos”. La finalidad es, afirman, que cualquier ciudadano pueda presentar una alegación si así lo desea. “Para Boiro Novo, a cidadanía ten dereito a coñecer directamente que obras, proxectos e servizos públicos se financian cos seus impostos”, concluyen en su escrito.