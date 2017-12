Boiro Novo presenta 12 enmiendas al presupuesto del gobierno local

El grupo municipal Boiro Novo ha presentado un total de doce enmiendas al presupuesto llevado a Pleno por el gobierno local. En ellas, tal y como explicaba ayer Xurxo Triñanes, se critica tanto la falta de “proxecto de futuro” para Boiro por parte del alcalde como el hecho de que Dieste “obvie” en estos presupuestos las propuestas presentadas y aprobadas en Pleno por Boiro Novo.

Así, Triñanes señalaba que “non se trata só de gastar en cemento e asfalto en obras de mantemento que hai que facer. Para iso non fan falta políticos nin pagarlle a un alcalde”, comentaba. Desde Boiro Novo exigen del regidor un “proxecto” que explicite “como queremos que creza Boiro”. En este apartado de mociones de carácter genérico, el grupo municipal también menciona la necesidad de rehabilitar inmuebles “que están en ruinas e se poderían arranxar para darlles un uso social”. Asimismo, demandan del gobierno local un mayor apoyo al deporte, “especialmente a aquel que non está en categorías superiores”. Entre otras de las propuestas del grupo de Triñanes está que se cubran las entradas de varios colegios para que los niños no entren bajo la lluvia, que se construya un parque infantil cubierto o cubrir alguno de los existentes, instalar cambiadores de pañales en baños de hombres y mujeres en edificios públicos, la retirada de simbología franquista y reparación de memoria histórica, o un plan integral para la recuperación de la calle Principal.

Por otra parte, Boiro Novo critica que mociones que fueron presentadas por ellos en Pleno y resultaron aprobadas con el apoyo del PP, no se vean ahora reflejadas en el presupuesto con ninguna partida. “É unha posición de cara á galería, de cinismo, para que non se diga que votaron en contra”. Triñanes subraya que el presupuesto presentado por el gobierno local cuenta con una partida de 1,5 millones de euros destinada a “obras varias”, una “discrecionalidade por parte do Concello para poder ir facendo o que lles dea a gana” que Boiro Novo considera que se podría rebajar para estudiar los proyectos que este grupo presentó en su momento.

El Pleno aprobó inicialmente los presupuestos del gobierno, que deben ser ratificados ahora, una vez finalizado el periodo de presentación de alegaciones.