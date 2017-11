Herido un vecino de Bures al colisionar el vehículo en que iba de acompañante con un coche aparcado en Vilariño

Un vecino del lugar de Burés, en la parroquia rianxeira de Asados, resultó herido, inicialmente de carácter leve, salvo complicaciones, en un accidente de tráfico registrado en torno a las once y diez de la noche de este jueves a la altura del kilómetro 23 de la carretera de titularidad autonómica AC-305, concretamente en el lugar boirense de Vilariño. El siniestro se produjo cuando el vehículo Toyota Avensis conducido por su pareja, M.R.A., de 42 años, y en el que él iba de acompañante, se dirigía hacia Rianxo cuando, por razones que se desconoce, perdió el control del automóvil y acabó impactando por alcance contra un Volkswagen Passat que se encontraba estacionado. En el interior de este último coche se encontraba una persona, E.D.B., de 53 años y vecina de Vilariño, que resultó ilesa. Un particular alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, desde donde se movilizó a los Bomberos del parque comarcal de Boiro, al servicio municipal de Protección Civil y a Urxencias Sanitarias-061 Galicia, que evacuó a la víctima al Hospital do Barbanza, en donde estaba previsto que le realizasen diversas pruebas para comprobar si sólo sufrió magulladuras o presenta otras lesiones. También se movilizó a la Guardia Civil de Tráfico, que se encarga de instruir el atestado correspondient.