O BARBANZA - Los Bomberos de Boiro fueron los que tuvieron más intervenciones en la provincia en 2016

El parque comarcal de Bomberos de Boiro fue el servicio perteneciente al Consorcio Provincial Contra Incendios y Salvamento de A Coruña que registró durante 2016 un mayor número de intervenciones, sumando un total de 419, lo que supone un importante incremento con respecto al año anterior, que se quedaran en 240. Le siguen muy de cerca sus compañeros de Betanzos, y ambos logran superar a Arteixo, que un año antes llevaba la delantera, con 305 y esta vez se quedó rondó los 360. El cuarto lugar de este balance lo ocupa la dotación de Bomberos de Riveira, que acumuló 302 salidas, frente a las 212 que realizó en el año 2015.



Por tipo de intervenciones, si no se tienen en cuenta las falsas alarmas o salidas anuladas -son una gran mayoría y se aproximan a las 800 en la provincia, con 108 para Boiro y 65 para Riveira-, la cifra más importante es la relativa a accidentes de tráfico, por encima de las 300, y en el caso de Boiro fueron 78, mientras que los de Riveira acudieron a 39. Las limpiezas de carreteras se situaron a continuación en cuanto a las salidas efectuadas por los Bomberos, con 58 de Boiro y 24 de Riveira, seguidas de los incendios en viviendas y locales, con 35 y 29, respectivamente, y a continuación fueron movilizados en 13 y 19 ocasiones por incendios forestales, 12 y 12 fugas de agua o de gas, 6 y 9 incendios de vehículos, 5 y 24 incendios de contenedores, 4 y 8 incendios en naves, 18 y 8 excarcelaciones.



Por trimestres, el que aglutinó el mayor porcentaje de intervenciones de los parques de Boiro y Riveira durante el año pasado fue el tercero con un 29,1% (122) y 36,8% (111). El martes es el día de la semana en el que los Bomberos boirenses tuvieron el mayor número de salidas, con 71, seguida de los viernes (67) y sábados (66), mientras que sus compañeros de Riveira tuvieron más los domingos (61) y los sábados (49). Y en cuanto a las franjas horarias en las que tuvieron que atender un mayor número de incidencias fueron de cuatro a cinco de la tarde (34) en el caso del parque de Boiro, y entre las ocho y las nueve de la tarde (22) en el de Riveira, pero en ambos casos el mayor porcentaje de salidas se produce de doce del mediodía a diez de la noche.



Los tiempos de respuesta resultaron satisfactorios, pues la llegada desde el parque hasta el lugar de la incidencia se situó en una media de casi 13 minutos y medio en el caso de Boiro, y de algo más de 12 minutos y medio de Riveira, mientras que el tiempo medio dedicado a las intervenciones fue de poco más de 35 minutos por parte de los primeros y de casi 40 los segundos.



El parque de Boiro desarrolló el mayor número de sus intervenciones en el municipio de su base (143) y Rianxo (127) y en tercer lugar en localidades fuera de su ámbito de actuación (37), seguido de Noia (22), Riveira (20), Lousame (20), Outes (16), Dodro (15), Porto do Son (12) y A Pobra (7). Por su parte, el parque de Riveira desarrolló 196 actuaciones en dicho municipio, seguido de Porto do Son (45), A Pobra (42), Boiro (9), Rianxo (5), Lousame (3), Noia (1) y fuera de su ámbito de intervención (1).