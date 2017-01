Un buen número de los testigos citados al juicio contra el exdirector de La Caixa ya fallecieron

El juicio que desde este lunes se celebra por estafa, falsedad documental y apropiación indebida contra el exdirector de la sucursal pobrense de La Caixa- actualmente Caixabank- se está desarrollando según el guión establecido, con la salvedad de que un buen número de los afectados que están citados como testigos no se podrán presentar por haber fallecido a una edad avanzada, y algún otro no se puede desplazar ya que su movilidad se lo impide. Ese era el tipo de cliente al que, según sostiene la Fiscalía, se sumaban incluso familiares, y a los que presuntamente Francisco Javier Otero García engañaba ofreciéndoles productos bancarios inexistentes a los que les daba oficialidad con el sello de la entidad bancaria, y otros con garantías ficticias.

Ayer tuvo lugar la segunda sesión en la que además de varios de los perjudicados por esta situación que, según sostiene el Ministerio Público, alcanza un importe total de 1.897.614 euros, que explicaron sus experiencias personales en este caso. También prestaron testimonio tres empleados de la entidad cuando ocurrieron los hechos. Una de esas trabajadoras, a la que el procesado responsabilizó el lunes de algunas irregularidades, explicó que la mayoría de los clientes perjudicados trataban en persona con el director, y reconoció que algunas operaciones las realizó por orden de él, pero subrayó que no hizo ningún tipo de certificado ficticio. Las otras dos testigos del día fueron la jefa de zona y una empleada de banca privada, que señalaron que desconocían por completo lo que hacía el director pobrense. n