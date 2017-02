A POBRA - La busca de Diana llega a Europa del Este por si la captó una red de trata de blancas

SOS Desaparecidos activó en países de Europa del Este la búsqueda de Diana Quer, desaparecida en A Pobra desde el 22 de agosto. Pasadas las seis de la madrugada se tenía conocimiento de que dicha asociación empezó a distribuir en Rumanía, Serbia y Bulgaria carteles con la imagen de la joven madrileña, con la peculiaridad de que incluyen imágenes retocadas de la adolescente, con el pelo corto y en las que sale morena, rubia y pelirroja, además de otras en las que se presenta una fotografía real, que se repartieron de ella desde en las primeras semanas. Esta alerta parte del trabajo de campo que desarrolló hace semanas en A Pobra el equipo de criminólogos liderado por Icíar Iriondo, que colabora con SOS Desaparecidos, y se cree que haya razones de peso para activarla. De hecho, entre las hipótesis que se manejan figura que pudo ser captada por una red de trata de blancas.



Joaquín Amills, presidente de dicha asociación, indicó que para hacer esos modificados en las imágenes de Diana Quer contaron con la colaboración de la agencia de modelos Golden Agency, en la que entregó su ficha y le hicieron una entrevista, un test de personalidad y un book, pues la joven quería probar suerte en el mundo de las pasarelas. En esta nueva alerta internacional, que se ampliará a lo largo del fin de semana a Albania, Kosovo y Macedonia, cuentan con la colaboración de una delegación en Bélgica y una asociación que les cubre esa zona. En la descripción se incluyen, tanto en inglés como en rumano, detalles como el tatuaje con el texto “Courage” que lleva Diana Quer debajo de un pecho, un lunar en la clavícula y un piercing en el ombligo. Se incluye en esos idiomas la frase de la madre incorporada a los nuevos carteles repartido por España, “Mamá no dejará de buscarte”, es decir “Mum won’t give up looking for you” y “Mama te va cauta mereu”.

Esos detalles, que se conocieron de la muchacha con el paso del tiempo, no aparecían en los carteles que se llegaron a repartir por toda España, así como por Francia, Bélgica, Suiza, Portugal, Italia, Polonia, Grecia y países africanos como Marruecos, Libia, Argelia, Túnez, Egipto, Siria y el Sáhara -en árabe-, así como en varios condados del sureste de Estados Unidos, como Carolina del Norte y del Sur, Florida, Virginia, Tennessee y Pensilvania. En el caso de estos últimos, se apuntó que la búsqueda se activó a petición de la madre, Diana López-Pinel, y que pudo deberse a que su padre les recomendó que si iban a Norteamérica lo hicieran a esos lugares por ser más seguros. El presidente de SOS Desaparecidos indicó que en EEUU se mantiene la alerta, pero no se reactivó la búsqueda al no haber indicios relevantes en las 60 llamadas y mensajes recibidos, que no ofrecieron demasiada credibilidad. Lo mismo sucedió con la mayoría de las más de 500 comunicaciones que recibieron sobre avistamientos o informaciones sobre el caso. Amills indicó que las que ofrecieron cierta fiabilidad se las pasaron a los investigadores de la UCO, como hace con cada avance. “Se trata de ir sumando, con trabajo serio y de colaboración”, precisó.