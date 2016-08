La búsqueda de Diana Quer se centra en indicios para avanzar en la investigación

Un helicóptero, una patrullera y una unidad canina de la Guardia Civil realizaron durante la mañana de ayer nuevas labores de rastreo relacionadas con el caso de la desaparición hace once días en A Pobra de la madrileña Diana María Quer López-Penil, de 18 años, pero el resultado volvió a ser igual de infructuoso que en jornadas previas. Fuentes de la Benemérita indicaron que lo que con este tipo de búsquedas se trata de encontrar indicios y pistas que permitan aportar algo de luz a las investigaciones. En esa misma línea se van a desarrollar este jueves y en días sucesivos una serie de batidas con la participación de ciudadanos voluntarios. Inicialmente serán un total de 30 los que colaborarán en esas labores, siempre dirigidos por efectivos del instituto armado, a los que se sumarán voluntarios de Protección Civil que se ofrecieron desde diversos sitios.

Para llevar a cabo dicha acción, ayer se celebró una reunión informativa en el salón de plenos de la casa consistorial pobrense para determinar el número de personas con las que se podría contar. Alrededor de un centenar de personas llegados desde diferentes puntos se dieron cita en esta convocatoria para ofrecer su esfuerzo y dedicación en las batidas programadas. El alcalde de A Pobra, Xosé Lois Piñeiro, ofreció detalles de la reunió e indicó que el número de personas que asistieron es más que suficiente, aunque hay que añadir otros muchos que les hicieron llegar a través de redes sociales, vía telefónica y otros medios su intención de colaborar.

El primer edil detalló que también se ofrecieron numerosas agrupaciones de Protección Civil tanto de la provincia coruñesa como de otras, que se sumarán a las batidas. Y respecto al desarrollo de las mismas indicó que quedaron de juntarse a las nueve de la mañana en la base de Protección Civil, en el polígono industrial de A Tomada, en donde se organizará todo el dispositivo, que se prolongará con esos grupos de voluntarios hasta las dos de la tarde.

Se les informó que se van a organizar en grupos -no irán todos los que se apuntaron ayer- y en cada uno de ellos va a haber una persona de la Guardia Civil dirigiendo y pendiente de poder evaluar cualquier muestra, pista, prueba o indicio que se encuentre por si pudiera tener interés para la investigación o no. El resto de gente quedará para el viernes y, en caso de que se decida continuar, para otros días, o incluso se analizará la posibilidad de incrementar el número inicialmente previsto para las batidas, en función de como vaya la primera de la incursiones.

Piñeiro, que agradeció la implicación del establecimiento hostelero Mascatiño, de Cabío, ofreciendo avituallamiento, principalmente aguas y bocadillos, para los voluntarios que participen en las batidas, indicó que por el momento se desconoce por donde se va a buscar, aunque posiblemente se haga por zonas que ya se peinaron de forma específica y especializada, pero ahora con bastante más gente.

Por otro lado, los diferentes investigadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil destinados a este caso, entre los que se incluye personal especializado en determinadas cuestiones como delitos contra las personas, tratan de determinar los últimos movimientos de Diana Quer hasta que su madre denunció su desaparición, para lo que están analizando las imágenes de las cámaras de vigilancia de los accesos a la localidad y llamadas y mensajes de su teléfono móvil.