“O Chiclé” se aferra a la versión del atropello fortuito de Diana Quer a la espera de que se conozca la autopsia

El rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias “O Chiclé”, se aferra a la versión que ofreció en su primera declaración oficial ante la Guardia Civil de que la muerte de Diana Quer se produjo como consecuencia de un atropello fortuito -en las siguientes hizo matizaciones pero sin cambiar la esencia-, y que no hubo agresión sexual, ni en ese caso ni en el de la boirense de 28 años que lo denunció por un intento de secuestro en la noche del pasado 25 de diciembre. Así se lo manifestó nuevamente a su abogado, José Ramón Sierra, en la visita que le realizó ayer por la tarde, por espacio aproximado de hora y media, en el centro penitenciario de Teixeiro, y en la que lo vio “bastante deprimido” y “bastante bajo”. El letrado tiene previsto volver a reunirse con su cliente en los próximos días, antes de que se practique un registro en la fábrica abandonada de Somoza (Asados-Rianxo) en el que se hallaron los restos mortales de Diana Quer sumergidos en un pozo de 10 metros de profundidad.



A la espera de que se confirme el contenido del informe preliminar de la autopsia a los restos mortales de la joven madrileña, algo que se podría producir en las próximas horas, Sierra Sánchez, que dijo seguir siendo abogado de “O Chiclé”, dio a conocer que ya solicitó la realización de una prueba pericial psicológica a su cliente para determinar la imputabilidad del detenido. A la salida de la cárcel, en la que “O Chiclé” se encuentra en situación de prisión provisional comunicada y sin fianza, Sierra dio a conocer parte de la conversación que mantuvo con su cliente, y que es la primera desde que a las tres de la tarde del pasado viernes se levantó la incomunicación que se le fijó inicialmente. Pese a ello, desde entonces aún no ha recibido otras visitas. El investigado por el crimen de la adolescente de Pozuelo le preguntó a su letrado por su familia, pero éste le respondió que no tuvo oportunidad de hablar con ellos ni verlos.

El abogado, que dijo desconocer si Instituciones Penitenciarias se platea cambiar a su cliente de prisión, declaró que Abuín Gey mantuvo exactamente su versión en la parte que “interesa” a su defensa, y que es que “no ha habido ningún componente sexual” en lo sucedido en ninguno de los dos casos por los que es investigado. “Eso nos mantiene a nosotros en la línea de estar a la espera del informe preliminar de la autopsia”, en referencia a la posibilidad de que pudiera dejar de ejercer la defensa de “O Cliché” en caso de que se llegase a confirmar que hubo agresión sexual. Y dijo que negó que en algún momento hubiera reconocido haberla estrangulado, algo que su letrado no escuchó en la noche que le acompañó del registro en la nave de Asados.