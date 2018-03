“O Chiclé” comparece hoy en el juzgado de Ribeira para declarar por la carta en la que implica en el crimen de Diana Quer a su mujer

El rianxeiro José Enrique Abuín Gey, “Chiclé”, será trasladado a primera hora de esta mañana hasta los juzgados de la capital barbanzana, a donde se espera que llegará en torno a las 9.00 horas en el interior de un furgón policial procedente de la cárcel pontevedresa de A Lama. El objetivo que se persigue es que preste declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Ribeira, Félix Isaac Alonso Peláez, después de las última novedades que se produjeron en el caso de la desaparición y muerte de Diana Quer, por el que es investigado.



En el caso de que “Chiclé” acceda a declarar ante la autoridad judicial, se le preguntará por la autoría de la carta que recibieron sus padres en su domicilio de Asados y en la que, entre otras cuestiones, implica a su mujer, Rosario Rodríguez Franco, en el crimen de la joven madrileña, y en la que puntualiza que si hasta ahora mantuvo que ella no estaba con él en la madrugada del 22 de agosto de 2016 se debió a que no quería que pasase “por esto”, y les pide a sus progenitores que no le digan nada, pues “entendédeme, eu ámoa (...) o amor é máis forte ca nos e algo moi difícil de controlar”. El juez tratará que aclare esa implicación que hace de su esposa, después de que su primera declaración fuese exculpatoria respecto a ella.



Además de preguntarle por esa misiva, en la que se jacta de su futura condena al decirle a sus padres que estén tranquilos, pues ya le dijo la abogada que le iban a pedir homicidio, que son de 10 a 15 años de cárcel, pero que a los siete ya estaría fuera y que tras cumplir tres o cuatro años podría salir de permiso, no se descarta que pueda interrogársele por lo que pudieron aportar nuevos testigos a los que se tomó testimonio entre el viernes y lunes pasados. Si accede a declarar, también se le podría pedir que participe en una reconstrucción de los hechos u otras diligencias sobre el caso.

Ante la previsión de que pueda haber numerosos medios de comunicación, como ya sucedió en anteriores ocasiones, o incluso que personas que acudan a increparlo o intentar agredirlo, se decidió reforzar la seguridad de los juzgados y su entorno con fuertes medidas, entre las que se contempla la presencia de dos furgones de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, desplazados desde A Coruña.