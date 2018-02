El “Chiclé” le dijo a su hija en una visita a la cárcel que se va a saber quien mató a Diana Quer después de negarle que fue él

El rianxeiro José Enrique Abuín Gey, alias “Chiclé”, le manifestó a su hija de 13 años en una de las dos visitas que le realizó hasta la fecha en la cárcel pontevedresa de A Lama que tarde o temprano se va a saber quien mató a Diana Quer. Estas palabras se las dijo en el transcurso de una conversación que mantuvieron ambos y después de haberle negado su autoría en la muerte de la joven madrileña. Al parecer, esas son las pocas palabras que llega a pronunciar al respecto del caso, pues el resto del tiempo lo dedican a hablar de cosas más personales, pues ambos están muy unidos y la niña tiene adoración por su padre, y él no hace más que animarle e insistirle para que siga haciendo deporte, en cuya práctica el “Chiclé” le acompañaba la mayor parte de las veces.

Así lo dicen fuentes próximas a la familia del arrestado por el homicidio o asesinato de Diana Quer, para seguidamente decir que están atravesando una “montaña rusa de emocións” desde que se produjo la detención y José Enrique Abuín fue enviado a prisión. Sin embargo, precisan que esos contrastes de sentimientos no sólo se producen en días diferentes, sino también durante la misma jornada. Alguno de ellos manifestó que lo que están pasando es una “penitencia”, pero que ello no quita que puedan pasar de la risa al llanto en cuestión de minutos. Pese a las dudas que algunos de los familiares puedan tener sobre lo sucedido a la joven madrileña y la culpabilidad del “Chiclé”, aún hay quienes están convencidos de que fue él. Pero también expresan su convencimiento de que está implicada alguna persona más, y que el hecho de que él le dijese a su hija que se va a saber quien la mató, les hace dudar de su responsabilidad. l